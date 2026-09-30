El ACA relanzó la Guía de la Ruta 3 y pone en foco uno de los corredores clave del país + Agregar ámbito en









La nueva publicación fue presentada en la FIT y reúne información actualizada para quienes recorren uno de los ejes turísticos más extensos de la Argentina.

El ACA presentó una nueva edición de la Guía de la Ruta 3

En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT), el Automóvil Club Argentino (ACA) presentó una nueva edición de la Guía de la Ruta 3, una publicación que recupera el histórico espíritu de sus mapas y recorridos, ahora con contenidos actualizados y enfoque integral sobre uno de los principales corredores del país.

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El lanzamiento contó con la presencia de autoridades nacionales, provinciales y representantes del sector turístico, en un evento que puso en valor el trabajo conjunto para actualizar la información y potenciar la experiencia de viaje a lo largo de este eje vial que conecta Buenos Aires con la Patagonia.

Un recorrido federal con identidad propia La guía propone un itinerario que atraviesa dos grandes regiones turísticas: Buenos Aires y la Patagonia, destacando paisajes, localidades, atractivos culturales y propuestas de cada destino. En ese sentido, se posiciona como una herramienta de consulta tanto para turistas como para automovilistas que buscan planificar recorridos con información confiable.

El lanzamiento contó con la presencia de autoridades nacionales, provinciales y representantes del sector turístico, en un evento que puso en valor el trabajo conjunto para actualizar la información y potenciar la experiencia de viaje a lo largo de este eje vial que conecta Buenos Aires con la Patagonia. Uno de los puntos más relevantes es el respaldo institucional que recibió la publicación: provincias y municipios incluidos en el trazado la declararon de Interés Turístico, reconociendo su aporte a la difusión de destinos y al desarrollo del turismo regional.

Durante la presentación, desde el ACA remarcaron el objetivo de retomar una tradición histórica de la institución, adaptándola a las nuevas demandas de movilidad. La iniciativa también implicó un trabajo técnico coordinado con organismos nacionales y gobiernos locales para garantizar datos precisos y actualizados.

La nueva Guía de la Ruta 3 refuerza así el vínculo entre el ACA y el turismo, en un contexto donde la planificación de viajes y la información territorial vuelven a cobrar protagonismo. La publicación busca acompañar a quienes recorren el país y ofrecer una mirada integral sobre uno de los trayectos más emblemáticos de la Argentina.

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