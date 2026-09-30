Escapada a Ranchos: el tranquilo pueblo bonaerense con una laguna soñada para el fin de semana

Un destino de cercanía combina paisaje rural, patrimonio histórico y propuestas al aire libre para quienes buscan desconectar unos días.

A poco más de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires , existe una localidad donde el paisaje rural, las construcciones históricas y los espacios verdes invitan a bajar un cambio. Cabecera del partido de General Paz, aparece como una alternativa para quienes buscan una salida de cercanía sin recurrir a los destinos más concurridos de la provincia .

Uno de sus principales atractivos está a pocos minutos del centro: un espejo de agua de aproximadamente 35 hectáreas , acompañado por espacios verdes y una isla central conectada por un camino. Ranchos permite pasar varias horas al aire libre , caminar, observar aves o simplemente armar un picnic y disfrutar de un entorno tranquilo.

La Laguna de Ranchos es uno de los puntos que concentran buena parte de las actividades recreativas de la localidad. Su espejo de agua ocupa unas 35 hectáreas y cuenta con una isla central a la que se llega mediante un camino, una característica que le da una particularidad al paisaje.

Una recorrida por estos pueblos permite conocer rincones que forman parte de la historia bonaerense.

El entorno está pensado para disfrutar sin demasiadas complicaciones. Una caminata junto al agua, unos mates bajo los árboles o un picnic pueden convertirse en el plan principal de una jornada. También es posible observar distintas especies de aves y apreciar la vegetación del lugar, especialmente para quienes disfrutan de actividades vinculadas con la naturaleza.

La laguna también funciona como escenario para eventos comunitarios . Durante distintos momentos del año, la isla central recibe festivales, peñas y celebraciones populares. Para quienes prefieren una estadía más prolongada, Ranchos cuenta con hoteles, complejos de cabañas y establecimientos rurales.

Qué hacer en Ranchos durante un fin de semana: actividades para toda la familia

Además de pasar tiempo junto al agua, una visita puede incluir un recorrido por el patrimonio histórico de Ranchos. El Museo Histórico Marta Inés Martínez reúne objetos relacionados con distintas etapas de la historia local y permite conocer parte de las costumbres y actividades que marcaron al pueblo.

Otro atractivo vinculado con el pasado rural es la estancia Negrete, un establecimiento fundado en 1779 que conserva características de la arquitectura rural de la época. Allí se jugó uno de los primeros partidos de polo en Argentina.

El recorrido también puede incluir las calles del centro, construcciones antiguas y espacios vinculados con la historia de General Paz. La propia Municipalidad presenta al distrito como un destino que combina atractivos históricos, naturales y culturales, además de propuestas gastronómicas basadas en productos regionales.

Para una salida familiar, una alternativa sencilla es comenzar la mañana con un paseo por el pueblo, continuar con un almuerzo y dedicar la tarde a la laguna. Si el clima acompaña, el plan puede extenderse con una merienda al aire libre antes de regresar.

La feria de artesanos y emprendedores del pueblo

Las ferias forman parte de las propuestas que acompañan distintas celebraciones y encuentros de Ranchos. En estos espacios suelen participar artesanos, emprendedores y productores locales, con puestos que permiten conocer parte de la producción de la zona y llevarse algún recuerdo del paseo.

La propuesta tiene además un componente gastronómico. El municipio promociona productos como miel, dulce de leche, quesos y chacinados, mientras que las panaderías y restaurantes locales completan una oferta que combina productos regionales con platos de cocina criolla.