La venta de vehículos bajo este modo mantiene un papel central en las operaciones de compra, con un nivel sostenido dentro del sector pese a la desaceleración del mes pasado.

La venta de autos 0km mediante financiación cayó en agosto respecto a julio Depositphotos

En agosto se registraron 26.143 prendas para financiar la compra de vehículos 0km en la Argentina, un número que marca una caída del 15,8% respecto de julio, cuando se habían inscripto casi 18.000. A simple vista, la baja de las prendas explica también la merma en los patentamientos del mes, que retrocedieron un 13%.

Sin embargo, al analizar la participación del financiamiento sobre el total de operaciones, la caída resulta mucho más moderada. En julio, las ventas con crédito prendario representaban el 49,4% del mercado, mientras que en agosto ese porcentaje se ubicó en 47,6%. Es decir, apenas poco más de un punto y medio menos, lo que indica que el financiamiento sigue sosteniendo prácticamente la mitad de las operaciones en el mercado automotor.

Financiación de autos 0km: baja en las prendas, pero con peso estable en el mercado En el acumulado de los primeros ocho meses del año, el 48% de los patentamientos se realizó con algún instrumento de financiación, cifra que duplica ampliamente la del mismo período de 2024 (+104%).

La distribución de los créditos en agosto se mantuvo en línea con la tendencia del año: 44% a través de planes de ahorro, 41% mediante financieras de marca y el 13% restante por bancos.

En resumen, aunque en términos de volumen se registró una baja marcada de prendas, su participación en el mercado total se mantiene firme, en torno al 50%, lo que refleja que la financiación continúa siendo una pieza clave para sostener las ventas de 0 km en la Argentina.

