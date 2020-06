FMI, sobre la negociación de la Argentina y los bonistas: "Tenemos la esperanza de que se pueda llegar a un acuerdo"

En recientes declaraciones, Kristalina Giorgieva, señaló que “el objetivo es reestructurar la deuda de manera que pueda pagarse ". En tal sentido, Ámbito preguntó si se aplicaría este mismo criterio cuando se retomen las negociaciones del país con el Fondo. Rice se limitó a responder que “no tengo ninguna actualización en esta etapa sobre las negociaciones para un nuevo programa entre Argentina y el FMI”.

“Como he dicho aquí antes, tenemos un diálogo muy activo y constructivo con las autoridades argentinas. Buscamos apoyar a Argentina y al pueblo argentino tanto como podamos”, agregó. “Pero en esta etapa, quiero ser claro, no hemos comenzado las discusiones”, precisó el funcionario. También dijo que por el momento no tenía precisiones sobre los tiempos en que se llevarán a cabo las nuevas negociaciones entre las autoridades argentinas y el FMI.

Asistencia

Rice subrayó los esfuerzos del FMI orientados a asistir a los países por las crisis desatadas por el coronavirus. El organismo cuenta con un billón de dólares disponibles y ya se dio asistencia a 66 naciones y se espera que otros 20 lo reciban a corto plazo.

Señaló también que prevén triplicar las líneas para los países con menores ingresos. En el plano latinoamericano, puntualizó que, dados sus sólidos fundamentos, aprobaron para Chile y Perú líneas de créditos flexibles por 24.000 y 11.000 millones de dólares, en ese orden.

Rice sostuvo que estos créditos de ayuda por el coronavirus se están dando de manera rápida y sin las habituales condicionales que exige el organismo. Tras reiterar el compromiso del Fondo de continuar con estas ayudas, recordó que la directora gerente, Kristalina Giorgieva “urgió a los países a expandir el gasto todo lo que sea necesario”, pero registrando las erogaciones, para atender la emergencia sanitaria.

También se refirió a la reunión del Grupo de los 7 (naciones más desarrolladas) realizada ayer y su compromiso con la iniciativa de suspender los pagos de las deudas de los países más vulnerables, destacando que es importante que los acreedores privados “se involucren” en este proceso, un tema de importancia para la Argentina en el marco de las negociaciones del gobierno con los bonistas.