Foro económico Asia-Pacífico: podrían sumar a la Argentina como país observador

APEC es una alianza pacífica de cooperación económica creada en 1989, que promueve el intercambio comercial, el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y la inversión de las empresas con mayor peso en cada uno de los países miembros.

Algunos países que conforman APEC son, por ejemplo, Australia, Canadá, Chile, República Popular China, Estados Unidos, China, Japón, México, Rusia y Perú, entre otros.

Este año, los representantes del Comité Preparador del evento explicaron a un grupo de medios internacionales, entre los que se encuentra Ámbito, las metas de la realización de APEC en Gyeongju.

Objetivo: extender los horizontes de negocios a nivel global

“Los objetivos económicos de APEC se vinculan con extender los horizontes de negocios a nivel global y que las corporaciones internacionales promuevan el vínculo comercial, al tiempo que buscamos exportar la cultura coreana al mundo y fortalecer la cooperación con los países presentes”, resaltaron los integrantes del staff.

El encuentro se dio en el marco de la invitación que el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo coreano extendió a diversos diarios de países como República Checa, Egipto, Perú, Paraguay, El Salvador, Malasia y Argentina, a través de este medio.

El evento se realiza por segunda vez en Corea del Sur, ya que una edición anterior tuvo lugar en la ciudad de Busan, ubicada en Yeongnam, durante 2005.

De acuerdo a las cifras provistas por el gobierno de la República de Corea, estiman un impacto económico de 1,4 billones de wones -moneda coreana- por la realización del evento y alcance del turismo.

Luego de la primera oportunidad que Corea del Sur tuvo para realizar la ceremonia, notaron un crecimiento del 200% en la cantidad de turistas recibidos. En esta ocasión proyectan superar ese porcentaje, por tratarse de una ciudad con un particular atractivo histórico.

En ese contexto es dónde cabe la posibilidad de que Argentina participe del evento como país observador.

Consultados por este medio, los organizadores respondieron que en esta oportunidad se analiza incluir entre cuatro y seis países como observadores, donde Argentina podría ser uno de ellos. Resta considerar en detalle la posibilidad.

Al mismo tiempo, Ámbito consultó con voceros de la Cancillería y respondieron que “todavía no hay invitación formal” pero “puede llegar un poco más adelante”. Hasta el momento, el presidente Javier Milei no realizó un viaje oficial hacia el continente asiático para mantener una relación bilateral.

A mediados de junio, cuando hubo trascendidos respecto de un posible viaje a China, el vocero presidencial Manuel Adorni resaltó que “no hay fecha ni absolutamente nada confirmado”, pero que no dejaba de ser una posibilidad latente, que hasta el momento no se concretó.

Lo enriquecedor de la iniciativa no solo pasaría por la participación del país frente a la discusión de la agenda económica entre Estados, sino también porque durante el evento se registrará la presencia de compañías que invierten o planifican invertir en Corea. El sector privado, a su vez, realiza contribuciones económicas para la realización de este evento, que también es financiado por el gobierno nacional y local.

Respecto de la agenda económica a discutir, el Comité Preparador admitió que aún no se encuentra definida en su totalidad, pero sí APEC mantiene como temáticas centrales a la innovación tecnológica, energía, seguridad alimentaria, telecomunicaciones y economía digital.