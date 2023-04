Fuertes subas para los cereales en el mercado de Chicago

El trigo avanzó 2,69% (US$ 6,6) y cerró a US$ 251,7 la tonelada, como consecuencia de la inestabilidad en la perduración del corredor seguro de granos en el Mar Negro.

Por su parte, el maíz saltó 2,38% (US$ 6,1) y se posicionó en US$ 262,9 la tonelada, tanto por las tensiones en el Mar Negro, como nuevas exportaciones de grano amarillo estadounidense a China.

En cuanto a la soja, la posición de mayo cayó 0,13% (US$ 0,7) hasta los US$ 550,8 la tonelada, a la vez que el contrato de julio lo hizo por 0,39% (US$ 2,1) y se ubicó en US$ 539,2 la tonelada.

Los fundamentos de la caída de los precios radicaron en la ingente cosecha de Brasil, que "con toda probabilidad marcará un récord histórico este año presionan a este mercado a la baja, a medida que la trilla avanza y se acerca a su finalización y el grano ingresa en gran volumen al mercado", marcaron desde la BCR.

La harina acompañó al poroto, con un retroceso del 0,82% (US$ 4,2) hasta los US$ 506,8 la tonelada, mientras que el aceite cerró estable a US$ 1.184,7 la tonelada.