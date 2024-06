Gobierno pone en duda el pago de un bono a jubilados

El Gobierno no confirmó la continuidad del pago de un bono extra a los jubilados, que hasta ahora ANSES liquidó en $70.000. "Depende de los números fiscales", dijo el presidente Milei.

El Gobierno no confirmó la continuidad del pago de un bono extra a los jubilados, que hasta ahora ANSES liquidó en $70.000, lo que más allá de la reducción de la inflación será un golpe al bolsillo de los adultos mayores. "Depende de los números fiscales. No le vamos a dar a la gente lo que no hay", afirmó el presidente Javier Milei.