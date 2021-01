El Gobierno no quiere pagarle intereses al Fondo hasta 2025

El argumento para el reclamo es el de siempre. Argentina considera que hasta dentro de tres ejercicios económicos, no hay capacidad real de conseguir los dólares necesarios para cumplir ningún compromiso. Así sea el pago de los intereses, por más bajos que sean. Y que, tal como adelantó este diario, esas liquidaciones sean las más bajas posibles y que no superen los u$s2.000 y u$s3.000 millones anuales; sumando capital e interés. En síntesis, y si desde Washington se aceptara esta propuesta, el país no debería tener en cuenta los pagos del acuerdo de “Facilidades Extendidas” en su versión reloaded hasta que termine la actual gestión de Alberto Fernández.