Héctor Torres, ex FMI: “El Gobierno todavía no encontró financiamiento para salir del cepo sin una corrida cambiaria”

En diálogo con Ámbito, el ex funcionario del Fondo Monetario Internacional alerta por la resignación de reservas a la que se expone el BCRA con la nueva medida anunciada por Milei. Habla de las diferencias de programa con el organismo frente a un nuevo acuerdo y considera que el Gobierno no obtiene financiamiento para salir del cepo.

Para Héctor Rogelio Torres , el anuncio del presidente Javier Milei el sábado por la mañana no es acertado respecto de lo que espera el mercado. Desde el Gobierno ratifican el objetivo a este medio: “ Esterilización de pesos emitidos por compra de dólares. Parte de una decisión de política monetaria para lograr emisión cero. La venta para esterilizar se hará tanto en el MEP como en el CCL”, aclaran.

Sin embargo, para el Director Ejecutivo en dos oportunidades por Argentina -y alterno, en una ocasión por Brasil- en el Fondo Monetario Internacional , el desafío no está focalizado en la esterilización de pesos, sino en la acumulación de dólares. “ El Gobierno le está ladrando al árbol equivocado ”, advierte el abogado de la UBA.

La subida del riesgo país y el crecimiento de la brecha entre el dólar “oficial” y el de mercado son claras indicaciones de que algo anda mal. Pero el problema no es que se estén emitiendo demasiados pesos. El origen del problema es que los exportadores no están liquidando suficientes dólares. Me parece que el gobierno le está ladrando al árbol equivocado.