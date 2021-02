Hoy cierra el canje de deuda de YPF: bonistas "duros" volvieron a hacer su jugada

Sin embargo, según publicó Reuters, los acreedores no estaban dispuestos a aceptar canjear los otros seis títulos que vencen entre 2024 y 2047. “El grupo le ha dicho a la compañía alto y claro que no ofrecerá ningún otro bono”, señaló la agencia de noticias. "El grupo apoya solo el intercambio de 2021 y no participará en los demás", agregaron desde el estudio de abogados Clifford Chance, que junto con Bomchil actúan como como asesores legales de los inversionistas.