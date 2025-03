Industria: 6 de cada 10 empresas cree que va a estar mejor en un año, según la UIA

No obstante, las expectativas para el próximo año se moderaron, con una menor proporción de empresas que prevé una mejora en su situación económica (61,7% vs. 67,8% en el relevamiento anterior), así como en su sector de actividad (58,1% vs. 68,1%) y a nivel país (68,6% vs. 75,5%).

El reporte agrega que “las empresas enfrentan diversos desafíos derivados del contexto actual”. Para el 40,6% la principal preocupación volvió a ser el aumento de costos. Dentro de este grupo, afirmaron que el costo salarial fue el factor de mayor incidencia (41,4%), seguido de materias primas e insumos nacionales (18,8%). Asimismo, la caída de la demanda de otras industrias se posicionó en segundo lugar (21,5%), disminuyendo relevancia respecto al relevamiento anterior, donde ocupaba el primer puesto.

La UIA reconoce una “tendencia a la recuperación”

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, aseguró que “hay una tendencia a la recuperación (en el sector fabril), pero hay muchos desafíos” y advirtió sobre la falta de “competitividad sistémica” ante las importaciones.

“Es difícil medir (la actividad industrial) en el comienzo del año, porque enero, normalmente, es un mes de vacaciones y de parada de la planta”, dijo Funes de Rioja en declaraciones públicas.

También recordó que “durante los primeros meses del 2024 hubo una fuerte retracción de la actividad” lo que da una baja base de comparación, y que luego, la actividad “fue despegando desde ese piso, de manera heterogénea”.

Según el dirigente, “la estabilidad macroeconómica que propuso el Gobierno es fundamental. Entre 2010 y 2023 tuvimos una inflación anual promedio del 51%, más de 10 veces del promedio de la región. Y la mitad de los años estuvimos en recesión”.

Al referirse a la presión impositiva, dijo que “el problema no son solamente la cantidad de impuestos innecesarios y el costo burocrático de gestionarlos, sino además los impuestos provinciales que son muy distorsivos”.