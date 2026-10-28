Lali y Miranda! presentaron "Bailar o Morir", el primer single de su nueva colaboración + Agregar ámbito en









A través de redes sociales se reveló la portada del álbum y se confirmó que estará disponible a partir del 3 de noviembre.

Lali y Miranda! le dan vida a BOM.

Tras varios anuncios en redes sociales, Lali Espósito y Miranda! publicaron “Bailar o Morir”, el primer adelanto del disco BOM, un proyecto que tiene al dúo y a la estrella pop como protagonistas. Además del lanzamiento, los seguidores pueden disfrutar de un short film del proyecto en las plataformas.

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A través de redes sociales se reveló la portada del álbum y se confirmó que estará disponible a partir del 3 de noviembre. El primer single del proyecto fue escrito por Lali, Juliana Gattas y Ale Sergi, y cuenta con la producción artística de Mauro de Tommaso y Ale Sergi.

Según un comunicado, BOM recupera un espacio esencial de la cultura pop: la pista de baile . En un presente dominado por las pantallas, el streaming y el individualismo, la pista vuelve a ser ese lugar físico y simbólico donde los cuerpos se encuentran, las diferencias se disuelven y la música nos conecta con algo más grande que nosotros mismos.

Listado de temas de BOM:

[ 10 ] VIVO DEL POP

[ 09 ] HELECHO [ 08 ] PIEL [ 07 ] GANAR [ 06 ] HIPERLOVE [ 05 ] ADONDE [ 04 ] MIGAJAS [ 03 ] EN ITALIA [ 02 ] SEÑORA [ 01 ] BAILAR O MORIR "Bailar o Morir", el primer adelanto de BOM "'Bailar o Morir' es una declaración de principios, un manifiesto y una manera de ser en el mundo. Bailar no es un complemento ni un adorno: es el acto emocional central, una forma de libertad, de resistencia y de celebración de la propia identidad", aseguraron. El lanzamiento fue acompañado por un short film, una pieza audiovisual de 16 minutos que funciona como puerta de entrada a este nuevo universo. Dirigida por Lautaro Espósito y Ale Ruax, el cortometraje presenta a Lali y Miranda! uniformados y casi irreconocibles, operando una sala de control desde la que transportan al espectador a mundos que podrían ser recuerdos, realidades paralelas o trampas de la memoria. Entre una ciudad italiana, un galpón donde el juego de las sillas se transforma en una cuestión de vida o muerte y la fantasía pop que atraviesa cada escena, la música se convierte en hilo conductor y el sonido, en portal.