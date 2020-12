En octubre, la capacidad de la industria fue la más alta de 2020

Proyección

Al analizar el dato difundido por el INDEC y proyectar cómo puede continuar el indicador en los próximos meses, Silvio Zurzolo, presidente de la Asociación de Industriales de la provincia de Buenos Aires (ADIBA), señaló a Ámbito: “Creo que va a tener que ver mucho de cómo arranque el año, para que los indicadores sigan creciendo y no sea sólo un rebote. Son números positivos, pero me parece que hay que ser cautelosos todavía”.

“En cuanto a los niveles de producción, son buenos, pero hay varias industrias que tienen hoy el problema del recurso humano, porque en muchos casos hay personas que no pueden ir a trabajar, y ese es un gran problema hoy: para que haya menos capacidad ociosa, es necesario poder tener al personal al 100%, más allá de algunas políticas que sirven para el crecimiento”, concluyó Zurzolo.

“La utilización de la capacidad instalada viene mejorando mes a mes. En nuestro caso, recuperamos el nivel de producción en términos interanuales”, sostuvo por su parte Tomás Canosa, Director de Estudios Económicos de ADIMRA, quien agregó: “Lo que vimos en septiembre y octubre es que la actividad creció en términos interanuales. Con lo cual, la utilización de la capacidad instalada debería seguir en la misma dirección. Hacia el futuro, dependeremos de la demanda. Una buena noticia es que salieron líneas de financiamiento para la adquisición de bienes de capital, con tasas favorables. Son instrumentos que podrían llegar a explicarse parte de un crecimiento en el corto plazo”.

“Se observa una cierta recuperación, que es bastante en línea con el nivel de actividad industrial. Aunque con cierta heterogeneidad, con sectores que crecen y otros que continúan golpeados”, señaló por su parte Pablo Dragún, director del Centro de Estudios de la UIA, quien agregó: “De cara a futuro, hay margen para seguir mejorando, porque hay más demanda de bienes finales. Hay ingresos que no se destinan a otro tipo de consumos como el esparcimiento y turismo. Otro tema relevante es que hay más consumo porque no hay muchas alternativas de ahorro o inversión, porque es difícil acceder a una moneda dura y las tasas de interés no son tan atractivas”.