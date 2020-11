Privados: la industria cayó 3,2% en octubre

“En el mes, únicamente la rama de minerales no metálicos -insumos de la construcción- logró superar el registro de actividad de octubre de 2019, no obstante varias actividades puntuales marcaron mejoras interanuales, tal el caso de la producción de automóviles, productos siderúrgicos planos, pinturas, agroquímicos y otros del sector de alimentos y bebidas”, sostuvo FIEL en su informe mensual, y agregó: “Al interior de este bloque vuelve a retroceder la faena vacuna y no muestra recuperación la producción de aceites. Entre los bienes de uso intermedio, el proceso de petróleo continuó con una marcada caída, por la merma de actividad en una de las principales refinerías”.