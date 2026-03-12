Inflación febrero 2026: cuáles fueron los productos básicos que más subieron y bajaron + Seguir en









Las divisiones más afectadas por el aumento de precios fue el de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Los servicios de electricidad y gas lideraron las subas del mes. Mariano Fuchila

La inflación de febrero fue de 2,9% y acumuló su noveno mes consecutivo sin bajas, según se desprende del último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Entre los rubros más afectados por el aumento de precios se encontraron "Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles", y el de "Alimentos y bebidas no alcohólicas", con subas del 6,8% y 3,3%, respectivamente.

Los aumentos de las tarifas de agua, electricidad y gas en la mayoría de las provincias explicaron las subas, así como la modificación de los beneficiarios de la tarifa con y sin subsidio. Asimismo, entre los alimentos el mayor impacto lo tuvo el incremento de carnes y derivados.

Además, hubo otros dos apartados que quedaron por encima del índice general. Concretamente, el de "Bienes y servicios varios" (3,3%) y "Restaurantes y hoteles" (3%).

Entre las que quedaron por debajo se encuentran "Equipamiento y mantenimiento del hogar" (2,6%), "Salud" (2,5%); "Recreación y cultura" (2,3%); "Transporte" (2%); "Comunicación" (1,8%); "Educación" (1,2%) y "Bebidas alcohólicas y tabaco" (0,6%). En tanto, la división de "Prendas de vestir y calzado" se mantuvo sin cambios (0%).

Principales variaciones de precios en GBA En cuanto a la variación de alimentos en la medición de Gran Buenos Aires (GBA), los principales aumentos se registraron en el pollo entero (10,2%), la naranja (8,7%), la paleta (8,1%) y la papa (8,1%).

A su vez, las hamburguesas congeladas subieron 7,4%, la carne picada común un 7,1%, el asado lo hizo un 5,7% y la salchicha tipo viena un 5,7%. En el otro extremo, las principales bajas de precios fueron estacionales: el tomate redondo (-22,2%), el limón (-16,9%) y la lechuga (-6,3%).

