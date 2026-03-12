Insuperable: el partido del fútbol argentino que quedó en el libro Guinness por un insólito motivo + Seguir en









El reciente antecedente en Brasil llamó la atención por la cantidad de expulsiones, pero el mayor registro ocurrió en el ascenso de Argentina.

El violento encuentro quedó en la historia del fútbol mundial. Ámbito Financiero

El reciente escándalo que se vio en el fútbol de Brasil no pasó inadvertido en el resto de Sudamérica y el mundo. La batalla campal entre Atlético Mineiro y Cruzeiro fue uno de los temas más comentados en las redes sociales y los portales de noticias de todo el planeta.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Rápidamente, muchos lo tildaron como el duelo con más expulsados de la historia del deporte e incluso pedían su reconocimiento al libro de récords Guinness, pero pese a haber contado con 23 tarjetas rojas, el choque que más jugadores sancionados tuvo ocurrió en el ascenso de Argentina.

Claypole Victoriano Arenas America TV El duelo entre los equipos del ascenso argentino fue un escándalo nunca antes visto. El histórico encuentro entre Claypole y Victoriano Arenas: 36 expulsados El 26 de febrero de 2011, la Primera D del fútbol argentino fue protagonista de un suceso que trascendió las fronteras. En el estadio Rodolfo Capocasa, Claypole se impuso por 2 a 0 ante Victoriano Arenas con goles de Jonathan Ledesma y Gastón Aranda, pero el resultado quedó en un segundo plano por la violencia. Rodrigo Sánchez, delantero de la visita con pasado en el dueño de casa, se fue expulsado durante el juego tras insultar a su propio entrenador, Sergio Colucci.

El atacante no se retiró a los vestuarios y, tras el silbatazo final, ingresó al campo para agredir a un futbolista del Tambero. El incidente desató una batalla campal que involucró a los 22 titulares, los 14 suplentes y los cuerpos técnicos de ambos clubes. El árbitro Damián Rubino, ante la imposibilidad de controlar el caos destacado en el estadio del sur bonaerense, decidió resguardarse y redactar el informe oficial en el vestuario.

Embed - Claypole vs Victoriano Arenas - Referee Damian Rubino gives 36 red cards La resolución fue inédita: el juez expulsó a los 36 protagonistas que figuraban en la planilla oficial del equipo de la isla y su rival. "En la zona de vestuarios fui a la planilla y marqué en el casillero de rojas a los 36 jugadores", declaró el encargado de impartir justicia tiempo después. Esta cifra le otorgó al encuentro el reconocimiento oficial en el libro Guinness como el partido con más tarjetas rojas en la historia del fútbol.

La batalla campal del Brasileirao: el récord de expulsados en Brasil En la final del Campeonato Mineiro 2026, el clásico de Belo Horizonte entre Cruzeiro y Atlético Mineiro terminó en un escándalo de proporciones similares. El choque arrancó bastante picado para ambos, pero fue el duelo entre el arquero del Galo, Everson, con el mediocampista rival Christian lo que desató la masacre. Las imágenes mostraron que pocos fueron los que no participaron de la batalla campal. Hubo golpes de puño, patadas y lluvia de insultos por ambos lados. El árbitro, Matheus Candançan, no pudo mostrar las rojas en el campo de juego y decidió redactarlas en el informe final. Por el lado de Cruzeiro, fueron expulsados Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, João Marcelo, Lucas Villalba, Kauã Prates, Christian, Lucas Romero, Matheus Henrique, Walace, Gerson y Kaio Jorge. Mientras que en Atlético Minero, fueron informados Everson, Gabriel Delfim, Preciado, Lyanco, Ruan Tressoldi, Junior Alonso, Renan Lodi, Alan Franco, Alan Minda, Cassierra y Hulk. En total, fueron 23 tarjetas rojas. Cruzeiro Mineiro Pedro Vilela/Getty Images La pelea que ocurrió en Brasil tuvo 23 expulsados. Pedro Vilela/Getty Images Con este acta, el encuentro superó el récord que se mantenía en Brasil de 22 expulsiones, registrado en 1954 durante un duelo entre Portuguesa y Botafogo. El tribunal deportivo brasileño inició expedientes de oficio para evaluar suspensiones de hasta diez fechas para los implicados, basándose en el informe que detalló la imposibilidad de mostrar las tarjetas campo de juego debido a la gresca que dio la vuelta al mundo.

Temas Fútbol