Amenaza de bomba en el Congreso obligó a desplegar un amplio operativo policial

Efectivos de las fuerzas de seguridad y especialistas en explosivos realizaron un trabajo preventivo en la zona. No hubo evacuación porque se trató de un sector exterior al Palacio Legislativo. El resultado de la inspección fue negativo.

Un fuerte operativo de seguridad se desplegó este jueves en el Congreso de la Nación por una amenaza de bomba. Fuerzas policiales y especialistas en explosivos realizaron un trabajo preventivo para descartar la presencia de artefactos peligrosos.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas sobre la advertencia por la posible presencia de explosivos. “Se escuchó una modulación por amenaza de bomba”, indicaron.

En el operativo "se realizó una minuciosa inspección que arrojó resultado negativo”. La amenaza se detectó vía trunking, que consiste en la intercepción del sistema de radiocomunicaciones móviles, lo que generó un llamado al 911.

La intercepción ingresó por la Policía Bonaerense, que dio aviso a la Ciudad y, finalmente, a la Policía Federal por pertenecer el Congreso a la jurisdicción de esa fuerza. No hubo evacuación porque se trató de un sector exterior del Congreso.

En el procedimiento participaron móviles de la División Delitos Constitucionales y personal de la sección CANES, que colaboraron con la verificación en distintos sectores del Palacio Legislativo. Las tareas incluyeron revisión de accesos, oficinas y áreas comunes del recinto.

La amenaza tuvo lugar horas después de que las autoridades de la AMIA denunciaran que este miércoles recibieron una amenaza en un correo oficial de la entidad titulado “YIHAD ISLAMICA”. El mail aseguraba que habían explosivos en la mutual judía y la Embajada de Israel, recordando los atentados sufridos en los años 1994 y 1992.

