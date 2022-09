Agustín D'Atellis antes del dato de inflación: "Está costando mejorar el poder adquisitivo"

"Hoy vamos a conocer el dato de inflación de agosto, todo indica que va a ser un dato alto. Esta inflación alta está haciendo que se complique la mejora del poder adquisitivo. La intención es moderar la situación inflacionaria. Por ahora eso está pendiente. La idea es seguir bajando la brecha y a medida que se vaya comprimiendo, todo se va ordenando y debería ir bajando la inflación y mejorar el poder adquisitivo. Veníamos de una situación complicada hace poco tiempo, reordenar todo esto se está haciendo con mucho éxito pero tampoco es de un día para el otro", reconoció.

Al mismo tiempo, negó que el Ministerio de Economía haya realizado un ajuste: "son reasignaciones de partidas presupuestarias, no son ajustes, no van a tener ajustes directos. Son partidas que no estaban en ejecución".

En cuanto a la gira de Sergio Massa, D'Atellis ponderó los avances y aseguró que "superó las expectativas". "La gira por EEUU abrió varios frentes. uno de ellos fue destrabar una línea ya aprobada del BID muy importante para la Argentina y por diferentes motivos debería haberse desembolsado antes del 30 de junio y no se hizo. La visita de Massa y las reuniones permitieron destrabar eso que en los próximos días van a ingresar. También líneas de crédito del Banco Mundial para programas específicos. Hubo reuniones puntuales con hidrocarburos para definir algunos programas de inversiones que cambiaría la matriz productiva a futuro en términos de generacion de dólares".

"Fue muy importante con la reunión del FMI en cuanto a la revisión de metas y el gesto político que se haya incorporado Yanet Yellen que es algo que no suele ocurrir, esto pasó de parte de ella de forma voluntaria. Esto fue una de las señales más importantes", concluyó.