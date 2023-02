Santangelo ve un buen nivel de actividad, aunque duda que se alcance la meta de 60% de inflación

"Obviamente va a haber una tercera etapa que es el 10 de diciembre donde habrá un nuevo gobierno que va a tener que poner toda la carne en el asador de entrada. Es un año de mucha interrelación. No es ni más importante la economía ni más importante la política. Las dos se autoinfluencian con distintos énfasis y según el momento. Estamos todavía con un nivel de actividad bueno que vamos a ver cuánto se mantiene. Va a ser un año movidito", dijo en diálogo con Radio Milenium.

Sobre las cifras de inflación destacó que hace un año se vive un escenario en torno al 5% de aceleración en los precios aunque subrayó: "El año pasado convivió con una reactivación muy fuerte y muy importante, que incluso se mantuvo hacia fin de año. La economía terminó en un buen nivel de actividad en el cuarto trimestre".

Sin embargo, no se mostró optimista respecto de que se alcance el objetivo plasmado por el Gobierno en el Presupuesto: "Lo que uno está imaginando es que la tasa de inflación le va a costar mucho bajar, no va a ir al 60% anual o al 3% mensual, va a costar mucho bajar. Febrero viene picante porque tenemos el episodio de la carne, pero siempre bajo la idea que este es un fenómeno macroeconómico, pero el nivel de actividad que el año pasado estuvo muy bien me da la sensación que en cualquier momento viene una patinada y que en este año impar electoral le toca la recesión que antes teníamos en los años pares no electorales."

Respecto de la gestión del ministro de Economía, Sergio Massa, subrayó: "El encarrilamiento de Sergio Massa es que evitó desencarrilarlo porque terminamos con el mismo agujero fiscal que teníamos en la cabeza desde el primer día, lo que pasa es que no dio peor. El gran ajustador de la situación fiscal en Argentina es la propia inflación: es la que licúa el gasto público, la que permite recaudar un poco más... Vendiste inflación que ayuda ajustar al sector público, diría uno. Margen para planes de expansión fiscal siempre hay, lo que no se puede evitar son las consecuencias".

De cara al escenario electoral, no ve un panorama favorable para el oficialismo: "Yo creo que vamos a estar en un escenario donde el oficialismo no digo que esté resignado a perder pero va a ir salteando sus chances, va a ver si se queda con el segundo mejor premio consuelo de ganar en la Provincia de Buenos Aires, cuánto le pide a Massa de aflojar. Las consecuencias van a ser dejarle un balurdo mejor al que viene. Si tienen el timing justo, yo uso el fruto de las fiestas y vos la pagas. Si le errás a los cálculos o el mercado te lo cobra más rápido, en una de esas lo tenés que pagar vos. La inflación le va a costar mucho aproximarse a los valores que tiene en mente el oficialismo".

"Vos sabés que para enero/febrero se suponía que iba a haber un conjunto de la población que íbamos a tener que pagar la luz sin subsidio, el aumento real de los no subsidiados tendría que ser un 100%. Muchas de las cosas que se anuncian, cuando después vas a los números, no se generan ningún impacto. Mucho anuncio y pocas nueces. Lo que necesitás es un programa de reforma integral de la cuestión macroeconómica que incluya ir a una situación fiscal equilibrada donde no es lo único un ajuste fiscal, no es el ajuste tradicional del plan pica piedra del Fondo que después no terminan sirviendo para nada. La Argentina de hoy viene de 10 años de estancamiento económico. Después de dos años de buena reactivación, lo único que hemos hecho fue volver a donde estábamos en 2011, tuvimos 95% de inflación, hay una demanda de la sociedad por cambiar esto pero no sé si está todo disponible para encarar una reforma como corresponde", concluyó.