Gobierno dará un refuerzo de ingresos a unas 2 millones de personas que están en situación de indigencia

Como esos dólares se intercambiarán por una mayor cantidad de pesos (la tonelada pasará de $50.000 a unos $70.000), también se incrementará la recaudación tributaria. Sobre este punto, en el Ministerio de Economía ya habían anticipado que se financiarán dos programas: uno de fortalecimiento para todas las economías regionales y otro de ayuda a los sectores más vulnerables que se ejecutará a través de la Anses.

Según confirmaron fuentes oficiales a Ámbito, ya se trabaja en una política de refuerzos de ingresos que estará destinada a personas que están por debajo de la línea de la indigencia y que no reciben ningún plan social. Si bien la medida está en proceso de elaboración, estiman que impactará en un universo de al menos 2 millones de personas. La intención es que pueda aplicarse a partir del mes de octubre.

“La idea es asistir al universo de trabajadores de la Economía Popular que hoy no está incluido en los programas sociales. Se trata de personas que están en la informalidad, sin hijos (no cobran AUH ni Trajeta Alimentar) y no ingresaron al potenciar trabajo. De todas maneras hay que esperar a la reglamentación y a ver cuanto se recauda de las retenciones de las exportaciones de granos de soja con esta nueva medida”, explicaron desde uno de los despachos oficiales.

La medida le servirá al oficialismo también para equilibrar el frente interno. Los diputados que revisten en la agrupación Patria Grande y que estaban por partir al bloque del Frente de Todos, decidieron quedarse. “Nos quedamos. Hemos logrado avanzar en el anuncio de una medida que tiene que ver con garantizar una política redistributiva para que las personas que están debajo del nivel de indigencia y no logran llegar a la canasta básica, lo puedan hacer. Cristina Kirchner tuvo mucho que ver con eso”, dijo hoy a Radio 10 el legislador nacional Federico Fagioli.

En las primeras 24 horas, las medidas parecen haber tenido su efecto. “Hubo mucho movimiento, los exportadores pagaron $72.500 la tonelada. Hoy se le puso precio, entre ventas y fijaciones, a alrededor un millón de toneladas de soja”, dijo un reconocido operador del mercado de granos a este medio. En ese sentido, anticipó que “en las próximas horas los exportadores podrán cerrar números y comenzar a liquidar con mayor fluidez”.