Inflación: la carne subió por encima del promedio de diciembre 2025 + Seguir en









Algunos cortes aumentaron 71% a nivel interanual, más del doble que la inflación acumulada del 2025.

Los precios de la carne, en aumento. iStock

La inflación de diciembre se aceleró por cuarto mes consecutivo, llegó al 2,8% -por encima del 2,3% esperado por el mercado- y empardó el aumento de precios de abril, el más alto del año, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Pese a ello, en 2025, la variación de precios se ubicó en el 31,5%, su menor nivel desde 2017, cuando el índice cerró en 24,8%.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En este marco, no todos los precios siguieron el mismo camino, y de hecho la carne se volvió un consumo sensiblemente caro respecto al año pasado. Los cortes relevados por el INDEC crecieron muy por encima del promedio general.

Supermercados-Inflación-Consumo-Precios-Compra-Carne Mariano Fuchila La carne aumentó un 71% interanual De los 59 alimentos, bebidas y otros productos de consumo masivo que el INDEC mide en el Gran Buenos Aires (GBA), 17 aumentaron más que la inflación interanual.

De esa lista, los primeros cuatro fueron cuadril, paleta, nalga y asado, cortes de carne que subieron en promedio 71%, el doble que el promedio de inflación (31,5%). Asimismo, la carne picada registró incrementos del 60%, mientras que las hamburguesas congeladas aumentaron 46%.

Según indicó el relevamiento, en diciembre el kilo de cuadril costó en promedio $17.274 en el GBA; la paleta, $14.263; la nalga, $18.390; el asado, $15.094, y la carne picada, $8.624. En el caso de las hamburguesas congeladas, la caja de cuatro unidades se ubicó en $6.023.

El argumento del sector por el aumento del precio de la carne responde a una menor disponibilidad de animales, provocada por sequía en una primera etapa y las inundaciones posteriores. Otro factor a considerar es que parte de la hacienda que antes se destinaba al mercado interno ahora se orienta a completar su engorde para la exportación.

Temas Inflación

Carne