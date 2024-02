Javier Milei, sobre el cepo al dólar: "Podemos salir a mitad de año"

Javier-Milei-Foto-Telam-Victoria-Gesualdi.jpg Javier Milei mencionó la posibilidad de eliminar el cepo al dólar. Telam

Milei: "El momento más duro será entre marzo y abril"

"Siguiendo las estimaciones del FMI, el momento más duro será entre marzo y abril y, a partir de ahí, tocaste fondo y empezás a rebotar. Si todo siguiera como viene ahora, las estimaciones del FMI dicen que podemos abrir el cepo a mitad de año y, cuando abrís el cepo, la economía se dispara para delante", dijo Milei esta mañana.

El libertario aseguró, además, que el impacto económico de los próximos meses sobre la población es "un problema que tienen que resolver las provincias": "Responsabilidad de las provincias, si las provincias no están en condiciones de manejar correctamente sus finanzas provinciales, es un problema de las provincias. Este es un país federal. La educación (también) es un problema que tienen que arreglar las provincias. La educación, la seguridad y la salud son responsabilidad de ellos. ¿Qué tengo que hacer yo como Nación metiéndome en el tema de los docentes?

Javier Milei aseguró que el Gobierno no definirá por decreto el salario mínimo

"No me van a ver fijando ningún precio". Bajo esa premisa, el presidente Javier Milei rechazó la posibilidad de definir por decreto un aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil, luego del fracaso de la reunión entre gremios y empresarios, en la que no hubo acuerdo ni mediación por parte del Gobierno. "Las paritarias son libres", ratificó.

El Presidente se expresó así en una extensa entrevista con radio Rivadavia en la que también descartó convocar a la paritaria docente nacional, en medio del conflicto con los gobernadores tras la eliminación del incentivo que se gira a los docentes. "Es responsabilidad de las provincias", insistió.

Ayer se frustró la reunión entre referentes empresariales y sindicales en la que se debía definir el aumento del salario mínimo, que es de $156.000. Los gremios esperaban un incremento de 85% para llevarlo a $288.600. Pero aseguraron que los empleadores no hicieron propuesta alguna y que además el Gobierno no hizo nada para acercar posiciones. Por el contrario, aseguran que se posicionó del lado de las empresas.