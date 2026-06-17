El presidente Javier Milei recibió este miércoles en la Quinta de Olivos a autoridades del Banco Mundial, luego de que el organismo aprobara un esquema de garantías destinado a facilitar financiamiento para la Argentina por hasta u$s2.000 millones.
Javier Milei recibió a funcionarios del Banco Mundial tras el aval a garantías por u$s2.000 millones para Argentina
El Presidente mantuvo un encuentro en la Quinta de Olivos con representantes del organismo. Antes, Luis Caputo había analizado el esquema con la comitiva y destacó que permitirá acceder a tasas más bajas.
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La reunión se realizó por la tarde y tuvo como eje el respaldo otorgado por la entidad internacional, que busca mejorar las condiciones de acceso al crédito para el país, reducir costos financieros y acompañar la estrategia de manejo de deuda del Gobierno.
Del encuentro participaron la vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Susana Cordeiro Guerra; el director para Argentina, Paraguay y Uruguay, Peter Siegenthaler; el director ejecutivo alterno, Daniel Pierini; y la gerente de Operaciones para Argentina, Paraguay y Uruguay, Cristina Panasco Santos. Por el Gobierno estuvieron presentes el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller, Pablo Quirno.
Caputo se reunió antes con la comitiva del Banco Mundial
Antes de la audiencia con Milei, los representantes del organismo mantuvieron un encuentro en el Palacio de Hacienda con Caputo, el viceministro José Luis Daza y el secretario de Finanzas, Federico Furiase.
Tras esa reunión, el titular del Palacio de Hacienda destacó en sus redes sociales que el esquema aprobado contempla una garantía para refinanciamiento por u$s2.000 millones. Según explicó, la operación permitiría acceder a una tasa de interés “sustancialmente más baja” que la disponible actualmente en el mercado.
Caputo también agradeció el apoyo del presidente del Banco Mundial, Ajay Banga; de Susana Cordeiro Guerra; y del director gerente de MIGA, Tsutomu Yamamoto, una de las áreas involucradas en el paquete de respaldo financiero.
El aval del organismo se enmarca en la búsqueda del Gobierno por conseguir mejores condiciones para refinanciar vencimientos y fortalecer la estabilidad económica en medio de la estrategia oficial para recomponer el acceso al crédito externo.