Javier Milei recibió a funcionarios del Banco Mundial tras el aval a garantías por u$s2.000 millones para Argentina + Agregar ámbito en









El Presidente mantuvo un encuentro en la Quinta de Olivos con representantes del organismo. Antes, Luis Caputo había analizado el esquema con la comitiva y destacó que permitirá acceder a tasas más bajas.

Javier Milei encabezó una reunión con autoridades del Banco Mundial en la Quinta de Olivos.

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La reunión se realizó por la tarde y tuvo como eje el respaldo otorgado por la entidad internacional, que busca mejorar las condiciones de acceso al crédito para el país, reducir costos financieros y acompañar la estrategia de manejo de deuda del Gobierno.

Del encuentro participaron la vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Susana Cordeiro Guerra; el director para Argentina, Paraguay y Uruguay, Peter Siegenthaler; el director ejecutivo alterno, Daniel Pierini; y la gerente de Operaciones para Argentina, Paraguay y Uruguay, Cristina Panasco Santos. Por el Gobierno estuvieron presentes el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller, Pablo Quirno.

Caputo se reunió antes con la comitiva del Banco Mundial Antes de la audiencia con Milei, los representantes del organismo mantuvieron un encuentro en el Palacio de Hacienda con Caputo, el viceministro José Luis Daza y el secretario de Finanzas, Federico Furiase.

Tras esa reunión, el titular del Palacio de Hacienda destacó en sus redes sociales que el esquema aprobado contempla una garantía para refinanciamiento por u$s2.000 millones. Según explicó, la operación permitiría acceder a una tasa de interés “sustancialmente más baja” que la disponible actualmente en el mercado.

Caputo también agradeció el apoyo del presidente del Banco Mundial, Ajay Banga; de Susana Cordeiro Guerra; y del director gerente de MIGA, Tsutomu Yamamoto, una de las áreas involucradas en el paquete de respaldo financiero. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2067332601376117097&partner=&hide_thread=false Junto con @JoseLuisDazaAR, @FedericoFuriase y Daniel Pierini, mantuvimos un excelente encuentro con la vicepresidente del @BancoMundial, Susana Cordeiro Guerra y equipo, en el que conversamos sobre la garantía para el refinanciamiento de 2.000 millones de dólares para Argentina… pic.twitter.com/e56Av3EHlm — totocaputo (@LuisCaputoAR) June 17, 2026 El aval del organismo se enmarca en la búsqueda del Gobierno por conseguir mejores condiciones para refinanciar vencimientos y fortalecer la estabilidad económica en medio de la estrategia oficial para recomponer el acceso al crédito externo.