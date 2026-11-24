Acusan al director de la película "Michael" de agresión con un arma de fuego + Agregar ámbito en









Antoine Fuqua y su hijo fueron acusados por el gerente de un bar por agresiones e insultos antisemitas.

Fuqua en el set de "Michael".

El reconocido director Antoine Fuqua fue demandado por agresión por parte del gerente de un bar, quien alega que el director lo golpeó con una pistola y profirió un insulto antisemita.

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En una demanda presentada el viernes ante un tribunal estatal de California, el gerente del bar, William Rosenthal, detalla un altercado ocurrido en febrero en el que a Fuqua y su grupo se les negó la entrada a un bar de Los Ángeles por estar en estado de embriaguez. Afirma que el director le dirigió un insulto racista y antisemita antes de que el cineasta y su hijo le apuntaran con sus pistolas.

Rosenthal presenta demandas por agresión, lesiones y daño moral intencional. Solicita una indemnización mínima de 50.000 dólares.

En un comunicado citado por el portal Hollywood Reporter, un portavoz del director negó las acusaciones. "No es cierto", afirmó el representante.

Qué dice la demanda contra Antoine Fuqua Según la demanda, Fuqua y otras cuatro personas, entre ellas su hija y su hijo, visitaron Good Times at Davey Wayne's en Los Ángeles el 14 de febrero. Tras negárseles la entrada por parte de Rosenthal, un miembro del grupo le escupió y la hija de Fuqua lo amenazó, según consta en la denuncia. Abandonaron el establecimiento, afirma la demanda.

Aproximadamente una hora después, Fuqua regresó y confrontó a Rosenthal por haber rociado con gas pimienta a su hija. Rosenthal negó la acusación y el director lo golpeó en la cara con una pistola. Posteriormente, Rosenthal profirió un insulto antisemita y amenazó con matar al gerente del bar. A partir de ahí, el altercado se intensificó, y el hijo de Fuqua también sacó una pistola y golpeó a Rosenthal, según consta en la demanda. Rosenthal afirma haber sufrido una lesión en la cabeza, una fractura de nariz y laceraciones a consecuencia de la supuesta agresión, y que ahora padece trastorno de estrés postraumático y estrés emocional severo. Sus abogados aseguran que las lesiones le ocasionarán una discapacidad permanente.

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