"Las Mujeres Ya No Lloran Tour": Shakira rompió el récord a la gira de mayor recaudación en la historia de la música latina









"Romper este récord es un nuevo hito para mí, considerando que hay tantos grandes artistas que históricamente han hecho giras por América Latina y España", celebró la artista.

Shakira rompió un récord por recaudación con Las Mujeres Ya No Lloran Tour. Prensa

La cantante colombiana Shakira se convirtió en la artista con la gira con mayor ganancia en la historia de la música latina, según confirmó Billboard, después de recaudar u$s421,6 millones con Las Mujeres Ya No Lloran Tour, al que asistieron más de 3,3 millones de personas y llenó 82 estadios. El récord previo era de u$s409,5 millones.

La artista agradeció a sus fanáticos por la "lealtad y pasión" que demostraron a lo largo de la gira y destacó que la industria musical creció "muchísimo" respecto al comienzo de su carrera. "Romper este récord es un nuevo hito para mí, considerando que hay tantos grandes artistas que históricamente han hecho giras por América Latina y España", celebró.

En ese sentido, sostuvo que a lo largo de sus 30 años de carrera, "que requirió tanto esfuerzo y enfrentó tantos desafíos", estar viviendo este momento "es algo que cuesta creer".

"Solo puedo sentir gratitud por la lealtad y la pasión de mis fans, quienes le dan sentido a todo lo que hago, y sin ellos nada de esto estaría sucediendo. Sin duda, son los mejores fans del mundo”, expresó Shakira.

Las Mujeres Ya No Lloran Tour llega a su final en México Además del éxito de recaudación, Las Mujeres Ya No Lloran Tour fue nominado por Pollstar en la categoría Latin Tour of the Year (Tour Latino del Año).

Los números de la gira incluyen su histórica serie de 12 conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, la mayor cantidad de fechas que una gira ofreció en el recinto, además de su recordado cierre en la Argentina. Shakira agotó las entradas del estadio con 65.000 entradas por noche, sumando un total de 780.000 tickets vendidos, conquistando la ciudad con su álbum más reciente. Por la enorme demanda, se realizará un 13° y último recital en el Estadio GNP Seguros el 27 de febrero.

