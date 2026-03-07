Kuwait recorta producción petrolera y paraliza refinerías por el bloqueo de Ormuz + Seguir en









El quinto productor de la OPEC redujo su extracción en 100.000 barriles diarios y anticipó que el recorte podría triplicarse. La guerra en la región llevó el crudo en Londres a su cierre más alto en más de dos años, rozando los u$s93 por barril.

La Kuwait Petroleum Corp. informó que la reducción arrancó el sábado con unos 100.000 barriles diarios.

Kuwait, el quinto mayor productor de la OPEC, comenzó a recortar su producción de petróleo y redujo la actividad en sus refinerías tras la virtual paralización del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz. La medida se enmarca en una escalada bélica regional que ya golpea a los principales productores de energía del Golfo Pérsico y sacude los mercados internacionales de commodities.

Según publicó la agencia Bloomberg, la Kuwait Petroleum Corp. informó que la reducción arrancó el sábado con unos 100.000 barriles diarios y que podría casi triplicarse el domingo, con ajustes adicionales en función de los niveles de almacenamiento y la evolución de la situación en el estrecho. La compañía estatal invocó además la cláusula de fuerza mayor en sus ventas de crudo y productos refinados, eximiéndose del cumplimiento de obligaciones contractuales ante circunstancias que considera fuera de su control.

El comunicado de la petrolera estatal apuntó directamente a Irán como responsable del colapso logístico: señaló que los recortes responden a la "agresión en curso de la República Islámica de Irán contra el Estado de Kuwait", que incluyó amenazas concretas contra el libre tránsito de buques por Ormuz. El estrecho es la única vía de salida para los 2,57 millones de barriles diarios que Kuwait producía en enero, según datos compilados por Bloomberg.

El contexto regional agrava el cuadro. Irak comenzó a retener producción a principios de semana ante el desborde de sus tanques de almacenamiento, Arabia Saudita cerró su mayor refinería y Qatar clausuró la principal planta de exportación de gas natural licuado del mundo tras ataques con drones. La confluencia de estas disrupciones impulsó el precio del Brent en Londres hasta su nivel de cierre más elevado en más de dos años, por encima de los u$s93.

Kuwait también acusó los embates militares directos: misiles y drones iraníes impactaron contra la embajada de Estados Unidos, la base aérea Ali Al-Salem —donde opera personal estadounidense— y el aeropuerto internacional del país. El deterioro de la seguridad complica aún más la operación de una infraestructura energética que ya venía reduciendo su ritmo de procesamiento por el colapso de las rutas de exportación.

Las refinerías kuwaití, en el ojo de la tormenta Las tres grandes plantas de refinación del país —Al-Zour, Mina Al-Ahmadi y Mina Abdullah— tienen una capacidad combinada de aproximadamente 1,4 millones de barriles diarios. Al-Zour es considerada una de las instalaciones de procesamiento de petróleo más grandes de toda la región, lo que convierte su desaceleración en un factor de peso para la oferta global de derivados del crudo. Arabia Saudita, el mayor productor del área, ya comenzó a desviar parte de su crudo hacia el puerto de Yanbu, sobre el Mar Rojo, para eludir el bloqueo de Ormuz. Kuwait, en cambio, no cuenta con una salida alternativa, lo que lo expone de lleno al impacto del conflicto y anticipa que los recortes podrían extenderse mientras la situación en el estrecho no se normalice.

