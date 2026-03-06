Si tenés dudas comunicate

6 de marzo 2026 - 09:46

La AIE busca llevar calma y asegura que hay "mucho petróleo en el mercado" pese a la guerra en Medio Oriente

El director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, trató de calmar los temores a una crisis petrolera mundial tras la subida de los precios derivada de la guerra en Medio Oriente.

El precio del barril de crudo se acerca a los u$s90.

El crudo europeo Brent avanza otros 2,1% hasta los u$s87,15 el barril, acumulando un incremento semanal de 20% y alcanzando su nivel más alto desde julio del año pasado. De manera, el petróleo estadounidense WTI salta 3,79% hasta los u$s84,17, su cotización más alta desde abril de 2024, luego de que esta semana avanzara 25%.

Birol afirmó a los periodistas en Bruselas que la "interrupción logística" provocada por el conflicto estaba "creando dificultades para muchos países", pero insistió en que "no hay escasez de petróleo a nivel mundial".

En este momento, no se prevé "ninguna acción colectiva" en relación con el petróleo, según indicó, aunque se están barajando "todas las opciones".

Fatih Birol se reunió con la Comisión Europea para debatir sobre el impacto de la guerra en Oriente Medio en el suministro y los precios de la energía.

Ante la prensa, este responsable descartó la hipótesis de volver a recurrir a Rusia para el suministro de gas, mientras que la Unión Europea prevé prohibir totalmente las importaciones de gas ruso en otoño de 2027.

"Uno de los errores históricos" de Europa fue depender demasiado de Rusia, señaló.

"Considerar a Rusia como una opción alternativa para obtener gas" debido a la guerra en Oriente Medio sería "económicamente y, en mi opinión, políticamente erróneo", estimó.

Por último, Fatih Birol pidió a los países europeos que aprovechen más las energías renovables y den un impulso a la energía nuclear.

La AIE se fundó en 1974 para coordinar las respuestas a los problemas de suministro de petróleo tras la crisis del petróleo de 1973.

