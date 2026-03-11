Dos grandes petroleras de EEUU se acercan a un acuerdo con Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro + Seguir en









Chevron y Shell avanzan para poder desarrollar áreas ricas en petróleo y gas, con el objetivo de expandir su producción. El posible acuerdo se da en medio de un contexto de mayor presión sobre el mercado mundial de hidrocarburos.

Dos empresas energéticas pueden expandir su desarrollo en Venezuela. Depositphotos

Chevron y Shell están cerca de firmar los primeros grandes acuerdos de producción de petróleo con Venezuela, luego que Estados Unidos capturara a su líder, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero. Estas alianzas permitirían a las grandes petroleras explorar zonas codiciadas dentro de la región para la industria energética, en medio de las tensiones en Medio Oriente que afectan el comercio de hidrocarburos.

El acercamiento de ambas compañías se da en el marco de una reforma integral de la principal ley petrolera del país, aprobada por la Asamblea Nacional de Venezuela a finales de enero. La misma le da autonomía a las empresas extranjeras para operar, exportar y vender petróleo venezolano, incluso si son socios minoritarios de la petrolera estatal PDVSA.

En febrero, Venezuela inició una revisión de todos los proyectos de petróleo y gas. En esa línea, funcionarios del Ministerio del Petróleo le advirtieron a los ejecutivos petroleros que a los proyectos que estaban inactivos o que no cumplieron con los objetivos de inversión podrían rescindirle los contratos.

Chevron y Shell se acercan a un acuerdo Chevron y las autoridades energéticas de Venezuela acordaron términos para expandir el mayor proyecto petrolero de Chevron, Petropiar, en la Faja del Orinoco, así también como derechos de producción sobre el área Ayacucho 8, ubicada al sur del área del proyecto. Se trataría la quinta área petrolera de Chevron en Venezuela y podría convertir a la petrolera en el mayor productor privado del Orinoco, que cuenta con más de tres cuartas partes de las reservas totales de crudo del país.

Venezuela petroleo Chevron y Shell buscan avanzar en la explotación petrolera en Venezuela. El mes pasado, Chevron y PDVSA produjeron alrededor de 90.000 barriles por día (bpd) de crudo mejorado Hamaca y 20.000 bpd de gasóleo de vacío en Petropiar.

Por su parte, Shell también avanza con acuerdos preliminares de petróleo y gas durante la visita del secretario del Interior estadounidense, Doug Burgum, a Caracas. Según Reuters, Shell busca desarrollar los campos Carito y Pirital en la región norte de Monagas, una zona codiciada en el este de Venezuela. Estas áreas pueden producir crudo ligero y mediano, así como gas natural, ambos productos difíciles de producir y apreciado por las compañías. El área de Punta de Mata, que incluye Pirital, Carito y el cercano campo El Furrial, produjo alrededor de 94.000 bpd de crudo y unos 1.030 millones de pies cúbicos diarios de gas el mes pasado, según cifras independientes. De esa cantidad, unos 350 millones de pies cúbicos diarios se quemaron.