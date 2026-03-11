Plazo fijo: cómo operan los principales bancos hoy, miércoles 11 de marzo + Seguir en









Las tasas para depósitos a 30 días muestran diferencias entre entidades. Qué pagan hoy los principales bancos y dónde aparecen los rendimientos más altos.

Cómo están los plazos fijos en Argentina hoy Depositphotos

En medio de un escenario económico que todavía se mueve con cautela, el plazo fijo en pesos sigue siendo una de las herramientas más elegidas por los ahorristas argentinos. La lógica es invertir un monto durante un período determinado, generalmente 30 días, y recibir un interés previamente establecido. Para quienes buscan una alternativa simple, sin demasiadas vueltas, sigue siendo un clásico.

Las tasas, sin embargo, no son iguales en todos los bancos. Desde que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) eliminó la tasa mínima obligatoria, cada entidad define qué rendimiento ofrecer. Esto generó un mapa bastante variado: bancos grandes con tasas más moderadas y otras entidades, sobre todo financieras o bancos más chicos, que suben la apuesta para captar depósitos.

plazo fijo cuenta dni El propio Banco Central publica un comparador de tasas que permite ver cuánto paga cada entidad por colocaciones online a 30 días. Ese listado incluye a los bancos con mayor volumen de depósitos y otras entidades que informan tasas para clientes y no clientes, lo que amplía las opciones para quienes buscan el mejor rendimiento sin cambiar de banco principal.

Tasas del plazo fijo: así operan los bancos este 11 de marzo Según los datos informados por las entidades financieras al Banco Central, los principales bancos del país se mueven en una franja de tasas cercana al 23% al 27% nominal anual para plazos fijos online a 30 días.

inversiones plazo fijo.jpg Depositphotos Entre las entidades más grandes del sistema financiero, los rendimientos actuales se ubican de la siguiente manera este miércoles 11 de marzo:

Banco de la Nación Argentina : 25%

: 25% Banco Santander : 23%

: 23% Banco Galicia : 23%

: 23% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 25%

: 25% Banco Macro : 27%

: 27% BBVA : 23%

: 23% Banco Credicoop : 22%

: 22% ICBC : 24,8%

: 24,8% Banco Ciudad: 21%

