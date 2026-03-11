Un gigante de Wall Street reveló cinco factores que explican el impacto de la IA en la economía global + Seguir en









Morgan Stanley publicó un informe que muestran los resultados visibles por la inversión en inteligencia artificial.

La IA ya es una realidad dentro de la economía global.

La inteligencia artificial (IA) comienza a tener mayor incidencia en los mercados financieras y la economía global, principalmente gracias a su expansión a través de inversiones. En ese sentido, se abren nuevas formas de financiamiento, así como movimientos estratégicos para favorecer este tipo de alianzas comerciales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según un análisis de Morgan Stanley Research, la IA dejó de ser una tendencia tecnológica y ahora es un factor macroeconómico relevante. Los cambios en productividad y en la competencia geopolítica le dan mayor influencia a este rubro. En ese marco, el banco identificó cinco claves sobre el impacto económico de la IA.

Cinco dinámicas que explican el crecimiento de la IA El informe de Morgan Stanley indica que el costo global de construcción de centros de datos alcanzará cerca de u$s2,9 billones hacia 2028. Este impulso, que se asemeja a un proceso de expansión industrial, se debe a una demanda que supera ampliamente la oferta. En esa línea, la construcción de centros de datos tienen impacto directo en la producción nacional. De hecho, aportaría alrededor del 25% del crecimiento del PBI de Estados Unidos durante este año.

Data Centers Inteligencia Artificial Asimismo, el impacto se ve en las ganancias. Sobre 3.600 acciones relevadas, el 21% de las compañías del S&P 500 mencionó al menos un beneficio vinculado con la IA, frente al 10% registrado en 2024. El banco menciona que las empresas que la aplican de manera efectiva muestran mayor expansión que aquellas que solo usa la IA como referencia. Sin embargo, el análisis explica que se trata de un momento de elevada incertidumbre por el ritmo en que las compañías capturarán ingresos por esta vía.

La diversificación de este rubro permite que el financiamiento de proyectos vinculados con IA involucren deuda garantizada y no garantizada, instrumentos estructurados y titulizados, tanto en mercados públicos como privados. En ese sentido, Morgan Stanley prevé un crecimiento del financiamiento mediante deuda. Esta dinámica ya se ve en diversas operaciones, como una empresa conjunta estructurada de Meta Platforms por u$s27.000 millones, para desarrollar un campus de centros de datos de IA en Estados Unidos.

El auge de la IA también está acelerando las operaciones y fusiones por parte de empresas. Asimismo se identificó un mayor interés por parte de inversores individuales y oficinas familiares. La gran pregunta es: ¿quiénes ganarán y quiénes perderán con este nuevo modelo? La competencia entre EEUU y China por el liderazgo en IA podría llevar a políticas de control sobre exportaciones, aranceles y presiones. El empleo también permanece como un interrogante, y el temor por el reemplazo de la IA es generalizado. Sin embargo, el informe sugiere que estos riesgos abren también nuevas posibilidades.

Temas Inteligencia Artificial