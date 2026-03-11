Un gigante chino de la industria automotriz analiza desembarcar en la Fórmula 1 + Seguir en









Se trata de uno de los productores asiático de autos eléctricos más importantes del mundo. La empresa analiza dar un salto histórico hacia el automovilismo internacional para ampliar su notoriedad, lo que implicaría inversiones millonarias y marcaría un nuevo capítulo en la expansión global de la marca.

BYD planea desembarca en la máxima competencia de automovilismo mundial

El crecimiento de BYD en la industria automotriz no se detiene. Tras convertirse en uno de los mayores fabricantes de autos eléctricos del planeta y superar en ventas a Tesla en algunos segmentos, la compañía china analiza un nuevo desafío: ingresar al mundo del automovilismo de elite.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según reveló la agencia económica Bloomberg, el fabricante asiático estaría evaluando distintas estrategias para desembarcar en competiciones internacionales, entre ellas el Campeonato Mundial de Resistencia o incluso la Fórmula 1, la categoría más prestigiosa del deporte motor.

El objetivo sería fortalecer la presencia global de la marca y posicionarse en un escenario de máxima visibilidad tecnológica, en un contexto donde las competencias automovilísticas evolucionan hacia sistemas híbridos y electrificados.

yangwang-u9-extreme-il-record-di-velocita El Yangwang U9 es el auto más rápido del mundo. En los últimos años, BYD protagonizó una expansión acelerada con hitos relevantes en el desarrollo de movilidad eléctrica. La empresa presentó recientemente modelos con autonomías cercanas a los 1.000 kilómetros y sistemas de recarga ultrarrápida capaces de recuperar cientos de kilómetros en pocos minutos.

BYD a la F1: el desafío de competir con gigantes como Mercedes Si finalmente decide avanzar hacia la Fórmula 1, BYD podría hacerlo mediante la creación de su propio equipo o mediante la compra de una escudería ya existente, una estrategia que permitiría acelerar su ingreso a la categoría.

El gran objetivo sería competir contra estructuras consolidadas como Mercedes, una de las escuderías más fuertes del campeonato y que actualmente se mantiene como uno de los equipos protagonistas del Mundial. russell formula 1 2026 mercedes Mercedes se impuso en la primera carrera de la temporada de la F1. Sin embargo, el camino hacia la F1 no es sencillo. La categoría exige inversiones extremadamente elevadas y el aval de diferentes organismos y actores del campeonato, entre ellos la FIA, presidida por Mohammed Ben Sulayem, además de Liberty Media, la empresa propietaria de los derechos comerciales de la competencia. La experiencia reciente demuestra que el proceso puede ser largo. El ingreso del equipo Cadillac, por ejemplo, demandó años de negociaciones antes de obtener la aprobación definitiva. Mientras analiza ese paso estratégico, BYD continúa reforzando su liderazgo tecnológico en el mercado de autos eléctricos. Entre sus desarrollos más llamativos se encuentra el Yangwang U9 Xtreme, considerado uno de los deportivos eléctricos más rápidos del mundo, una muestra del potencial tecnológico con el que la compañía busca competir también en el ámbito deportivo.