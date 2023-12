La balanza comercial será positiva en 2024 pero no alcanzará para cubrir el frente financiero

Así lo definen los especialistas consultados por Ámbito. El campo, la minería y el petróleo y gas aparecen como sectores que revertirán el saldo comercial de la balanza durante el año entrante. Sin embargo, un panorama externo favorable no será suficiente para cancelar las obligaciones financieras. Anticipan endeudamiento.

De todos modos, para Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de Argentina y del Centro de exportadores de cereales (CIARA-CEC), los frutos no se verán en primera instancia. “Vamos a empezar un verano que todavía mantiene la sequía porque no llovió cuando tenía que empezar a llover”, lo que recortó las estimaciones del trigo y cebada, acumulando entre ambos u$s4500 millones aproximadamente. Sí se espera una buena campaña de maíz y soja, proyectando u$s8.500 millones y u$s20.000 millones respectivamente. “Argentina tendrá un ingreso de divisas aproximadamente entre u$s30.000 y u$s32.000 millones. No vamos a estar como los u$s40.000 millones que tuvimos en el anteaño, pero tampoco con los u$s19.500 de este año, que ha sido desastroso”, proyecta Idígoras sobre la actividad que genera más de la mitad de las ventas externas del país.