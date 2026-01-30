EEUU levantó algunas sanciones a Venezuela para facilitar la venta de petróleo a empresas estadounidenses

La medida es de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EEUU. Así, las empresas estadounidenses podrán comprar, vender, transportar, almacenar y refinar crudo venezolano.

La nueva ‌autorización del Tesoro abre el comercio de petróleo venezolano a otras empresas, siempre que sean de EEUU.

El gobierno de EEUU levantó algunas sanciones impuestas a la industria petrolera de Venezuela con el fin de facilitar a las empresas estadounidenses medidas como la venta, compra y transporte de su crudo. Si bien se espera el levantamiento de más restricciones, aún persisten las que se aplican a su producción .

La medida de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro (OFAC) autoriza a las empresas estadounidenses a comprar, vender, transportar, almacenar y refinar crudo venezolano , pero no levanta las sanciones estadounidenses existentes ‌sobre la producción.

Un funcionario de la Casa Blanca afirmó A Reuters que la medida "ayudaría a que fluyera el producto existente" de Venezuela y que pronto habría más anuncios sobre la flexibilización de las sanciones. Trump sostuvo que su país tiene la ‌intención de controlar las ventas y los ingresos petroleros de Venezuela de forma indefinida desde la captura al expresidente Nicolás Maduro.

El republicano expresó que quiere que las empresas petroleras estadounidenses inviertan u$s100.000 millones para restaurar la producción de este país miembro de la OPEP a sus máximos históricos "tras años de falta de inversión y mala gestión".

Mientras tanto, Washington y Caracas ya acordaron un acuerdo inicial para vender 50 millones de barriles de crudo venezolano. Las empresas comerciales europeas Vitol y Trafigura se encargarán de comercializar el suministro. La nueva ‌autorización del Tesoro, conocida como licencia general, abre el comercio de petróleo venezolano a otras empresas, siempre que sean de EEUU.

La medida permite transacciones, en las que participen el gobierno venezolano y su empresa petrolera estatal PDVSA, relacionadas con "la carga, exportación, reexportación, venta, reventa, suministro, almacenamiento, comercialización, compra, ‍entrega o transporte de petróleo de origen venezolano, incluido el refinado de dicho petróleo, por parte de una entidad estadounidense establecida".

Excluye específicamente a empresas y personas de países rivales como China, Irán, Corea del Norte, Cuba y Rusia. La nueva licencia no autoriza ninguna condición de pago que no sea comercialmente razonable, que implique canjes de deuda o pagos en oro, o que esté denominada en moneda ‌digital.

Analistas señalaron un alivio a las sanciones de "EEUU Primero"

Los productores de petróleo Chevron, Repsol y ENI, la refinería Reliance Industries y algunos proveedores de servicios petroleros estadounidenses habían solicitado licencias en las últimas semanas para ampliar la producción o las exportaciones del miembro de la OPEP. La ampliación de la producción en el país requeriría autorizaciones adicionales de Estados Unidos.

El abogado Jeremy Paner, de la firma Hughes Hubbard & Reed y antiguo investigador de sanciones de la OFAC, dependiente de la oficina del Tesoro de EEUU, afirmó que la autorización es amplia en el sentido de que abre muchas operaciones, incluyendo el refinado, el transporte y la "carga" de petróleo venezolano. Sin embargo, el alcance es limitado por alcanzar solo a empresas estadounidenses.

Por su lado, el analista Kevin Book, de ClearView Energy Partners, indicó que la autorización podría aportar claridad a las empresas estadounidenses, al tiempo que mantiene la norma anterior de revisión caso por caso para las entidades no estadounidenses. "En resumen, parece ofrecer un alivio de las sanciones del tipo 'primero EEUU, luego los demás'".

La nueva licencia de la OFAC llega cuando los legisladores de Venezuela aprobaron el jueves una reforma mejorada de la principal ley petrolera del país, que se ‍espera que otorgue autonomía a los productores privados en empresas conjuntas o bajo nuevos contratos para operar sus proyectos y comercializar la producción.

También formaliza un modelo de reparto de la producción petrolera introducido por primera vez por Maduro y negociado con empresas energéticas poco conocidas en los últimos años.