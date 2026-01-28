Caso Loan Peña: comienza el juicio que tendrá cerca de 800 testigos

El niño fue visto por última vez el 13 de junio de 2024. La Justicia prevee penas de entre 5 y 15 años de prisión para los imputados.

A casi dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña , el expediente judicial ingresó en su fase más decisiva. El próximo 27 de febrero comenzará el juicio oral por la sustracción del niño , visto por última vez el 13 de junio de 2024 en un paraje rural de Corrientes .

La Fiscalía Federal llega al debate con un núcleo de hechos ya acreditados y con interrogantes centrales aún sin resolver.

“Está probado que lo sustrajeron y lo trasladaron en un auto. Lo que falta saber es a dónde lo llevaron y por qué lo hicieron”, explicó el fiscal federal Carlos Schaefer en declaraciones a Radiópolis Weekend , al anticipar los ejes del proceso.

Según la acusación, la desaparición se produjo en un descampado elegido deliberadamente , sin cámaras ni controles, lo que permitió ejecutar la maniobra con rapidez.

Por el hecho principal hay siete personas imputadas , entre ellas Carlos Pérez y María Victoria Caillava , señalados como presuntos organizadores de la sustracción.

El delito que llegará a juicio prevé penas de entre 5 y 15 años de prisión, por tratarse de un menor de cinco años. La Fiscalía sostiene que existió planificación previa y un traslado vehicular inmediatamente posterior a la sustracción.

Imputados caso Loan Peña Hay siete personas imputadas por el caso Loan Peña. Archivo

El juicio que comenzará a fines de febrero se destacará por su dimensión excepcional. La Fiscalía presentó cerca de 800 testigos, una cifra que refleja la complejidad del expediente y la existencia de una segunda causa acumulada por encubrimiento, en la que hay diez imputados adicionales.

Entre ellos figuran Laudelina Peña, tía del niño, y un comisario que permanece detenido. Para Schaefer, el rol de los encubridores resultó determinante para desviar la investigación en los primeros días: “Está probado que vinieron a entorpecer la causa. Hubo maniobras claras, incluso personas que se presentaron como abogados y no lo eran”.

El botín plantado y las maniobras de encubrimiento

Uno de los puntos más sensibles del debate será la maniobra del botín plantado, que durante semanas orientó la pesquisa. “Tenemos acreditada toda la secuencia. El botín apareció sin color, de una manera inexplicable. Fue una puesta en escena”, afirmó el fiscal, y subrayó que ese episodio terminó involucrando a funcionarios policiales.

La acusación sostiene que estas acciones buscaron instalar pistas falsas, dilatar medidas urgentes y confundir a los investigadores en el tramo inicial del caso, cuando el tiempo resultaba clave.

Aunque la investigación continuó abierta, Schaefer aclaró que en esta etapa no surgieron elementos nuevos, sino que se avanzó en descartar hipótesis que no tenían sustento.

Loan peña1 .jpg Loan fue visto por última vez el 13 de junio de 2024. Gentileza NA.

De todos modos, dejó abierta la posibilidad de revelaciones durante el juicio: “En los debates largos, muchas veces los imputados terminan hablando. Puede ser que ahí sepamos quién financió o impulsó estas maniobras”.

El fiscal concluyó con una expectativa que atraviesa a familiares y a la sociedad: “Cuando tengan que dar explicaciones frente a los familiares, cara a cara, tal vez aparezcan respuestas”. El inicio del juicio marca, así, un punto de inflexión en una causa que sigue reclamando verdad y justicia.

El Gobierno aumentó las recompensas por datos sobre Loan Peña y Lian Flores

El Gobierno oficializó el incremento de las recompensas en las búsquedas de Loan Peña y Lian Flores. A partir de las resoluciones 51/2026 y 52/2026, publicadas en el Boletín Oficial, el Estado ofrecerá $20.000.000 a quienes aporten datos verificables que permitan dar con el paradero de cualquiera de los dos niños desaparecidos.

Las disposiciones entraron en vigencia esta madrugada y establecieron que las personas con información podrán comunicarse a la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos.

El pago se realizará en oficinas del Ministerio de Seguridad Nacional o en el lugar que se designe formalmente, con la garantía oficial de “preservar la identidad del aportante”.