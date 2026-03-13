La Ciudad eliminó el impuesto de Sellos sobre la financiación de tarjetas de crédito + Seguir en









La medida fue oficializada por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y elimina el tributo del 1,2% que se aplicaba cuando los usuarios financiaban el saldo de sus tarjetas. La exención será automática y busca reducir el costo del financiamiento.

La Ciudad elimina el impuesto de Sellos sobre el financiamiento de las tarjetas de crédito. Depositphotos

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso la eliminación del impuesto de Sellos que se aplicaba sobre la financiación del saldo de las tarjetas de crédito. La decisión fue formalizada por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), que dejó sin efecto el tributo del 1,2% que se cobraba sobre ese tipo de operaciones.

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A partir de esta medida, quienes paguen el monto mínimo del resumen y financien el resto del consumo ya no deberán abonar ese impuesto. Según explicaron desde el organismo, la exención se aplicará de manera automática, sin que los contribuyentes deban realizar ningún trámite adicional.

La supresión del impuesto de Sellos Desde el Gobierno porteño señalaron que la eliminación del gravamen apunta a reducir el costo del financiamiento para los usuarios de tarjetas de crédito. En la práctica, el cambio implica que quienes utilicen este mecanismo de pago afrontarán un monto menor en el total del resumen.

impuestos La Ciudad confirmó la eliminación del impuesto de Sellos sobre el financiamiento de las tarjetas de crédito. Depositphotos La decisión fue aprobada previamente por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires con el respaldo de distintos bloques políticos. La medida se implementa en un contexto económico en el que muchas personas recurren a la financiación de consumos o enfrentan mayores dificultades para cancelar el total del resumen en cada vencimiento.

Con la eliminación del impuesto, el financiamiento tendrá un costo menor para los usuarios, ya que desaparece el recargo del 1,2% que se aplicaba sobre el saldo refinanciado.

La iniciativa forma parte de una serie de medidas impulsadas por la administración porteña con el objetivo de generar alivio fiscal para los contribuyentes. Entre ellas se destaca la exención del 100% del impuesto de Sellos para la compra de una vivienda única y familiar. El beneficio alcanza a operaciones cuyo valor no supere los $226.100.000, monto que fue actualizado este año para ampliar el alcance del programa. Desde el Gobierno de la Ciudad sostienen que estas medidas buscan reducir la carga tributaria y facilitar el acceso al crédito y a la vivienda, en un escenario económico que sigue planteando desafíos para el consumo y el financiamiento de los hogares.