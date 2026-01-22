Javier Milei pidió por la libertad de Nahuel Gallo: "Tenemos esperanza de que pueda estar nuevamente en la Argentina"

El Presidente manifestó su optimismo sobre la liberación del gendarme detenido en Venezuela. Y le agradeció a Estados Unidos por ponerse al frente de las negociaciones.

Mientras avanza el proceso de excarcelación de presos políticos en Venezuela, el presidente Javier Milei mostró su preocupación por la situación del gendarme Nahuel Gallo , aunque manifestó su optimismo respecto a una pronta liberación. Asimismo, agradeció a EEUU por ponerse al frente de las negociaciones.

“Estamos particularmente preocupados por la situación de Nahuel Gallo, pero en la medida en la que v emos cómo evoluciona positivamente la situación tenemos esperanza de que Nahuel pueda volver a estar con nosotros en la Argentina ”, dijo en una entrevista a la agencia Bloomberg desde Suiza, donde asistió para el Foro Económico Mundial de Davos.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el Gobierno argentino delegó la tarea negociadora a la administración de Estados Unidos, desde donde reclamaron recientemente por la libertad de los detenidos, en especial de los argentinos, entre los que también se encuentra, el abogado Germán Giuliani, Gustavo Gabriel Rivara y Roberto Baldo.

Milei destacó “la enorme tarea” de su par de Estados Unidos, Donald Trump, y del secretario de Estado, Marco Rubio, en Venezuela. Mientas que a Nicolás Maduro no dudó en calificarlo como “narco tirano, dictador, asesino” que se dedicaba a “propagar el terrorismo por toda la región”.

“Muy adecuado el plan que ha diseñado el gobierno de Estados Unidos, que tiene tres etapas: la primera, estabilización; la reconstrucción y después iniciará la transición hacia la democracia”, describió el presidente argentino, y añadió: “No sería posible hacerlo de otra manera a como lo están haciendo ahora. El trabajo que está haciendo Estados Unidos es excelente. Está dando resultado. Se están liberando a los distintos presos políticos”.

Por su parte, planteó que considera que lo que queda del régimen chavista en Venezuela fracasará y reiteró que los planes de Estados Unidos representan “lo que se puede hacer en este momento”. “Ya habrá lugar, después de la reconstrucción, para la transición democrática y se verá cómo se va a avanzar”, sostuvo.

JAVIER MILEI DAVOS 2026 Presidencia

Las principales definiciones de Javier Milei en Davos

Las declaraciones de Milei tuvieron lugar durante su visita al Foro Económico de Davos. Allí, el miércoles dio un discurso en el que afirmó que en 2026 "el mundo ha comenzado a despertar, la mejor prueba de ello es lo que está pasando en América con el renacer de las ideas de la libertad".

"Estoy aquí frente a ustedes para decirles de modo categórico que Maquiavelo ha muerto", sostuvo firmemente en el inicio de su discurso frente al público empresario. "Durante años, se nos deformó el pensamiento, presentándonos un falso dilema al diseñar políticas públicas, donde se debía optar entre la eficiencia política en contraposición al respeto de los valores éticos y morales de occidente", agregó.

"Por eso, la oposición entre las dimensiones de eficiencia y justicia es falsa y errónea. Esto es, lo justo no puede ser ineficiente, y lo que es eficiente, es justo. Y es que, en la perspectiva del análisis dinámica, justicia y eficiencia son dos caras de la misma monedas", aseguró.

Las palabras de Milei también dejaron un nuevo guiño para la gestión de Trump, cuando utilizó el slogan que acompaña a Trump desde la campaña presidencial de 2016.

En este sentido, el libertario aprovechó algunos minutos para repasar "éxitos" de su gestión, a dos años de su llegada a Casa Rosada. "Estirpamos un déficit fiscal de 15 puntos del PBI, bajando la inflación del 300% al 30%, redujimos el riesgo país en 2.500 puntos básicos e hicimos crecer la economía, mientras que la pobreza bajó del 57% al 27%, llevando políticas públicas guiadas por valores éticos y morales".

javier milei gianni infantino fifa davos

Últimas reuniones de Javier Milei en Davos

El encuentro llega a su fin este jueves y el mandatario cierra su paso por el evento con una serie de reuniones fuera del escenario. Entre ellos, estuvo la charla con el presidente de la FIFA Gianni Infantino, el secretario de Estado de EEUU Marco Rubio y la coincidencia del ministro de Economía Luis Caputo con la titular del FMI Kristalina Georgieva.

El presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, saludaron este jueves al presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino, en el marco de un encuentro protocolar durante el Foro Económico Mundial, que se celebra en Davos.

La reunión se dio en el contexto de la agenda internacional del mandatario y formó parte de una serie de contactos institucionales con referentes de organismos y entidades de alcance global. Si bien no trascendieron detalles sobre los temas abordados, el saludo se inscribió dentro de los vínculos formales entre el Gobierno argentino y autoridades del deporte internacional.

Infantino encabeza la FIFA desde 2016 y mantiene un rol central en la organización de las principales competencias del fútbol mundial, un ámbito históricamente relevante para la Argentina tanto en términos deportivos como simbólicos.

Milei también también se reunió con el director ejecutivo (CEO) de Axiom Space, Jonathan Cirtain, un destacado empresario con trayectoria en los sectores nuclear y aeroespacial, y experiencia como ejecutivo en BWX Technologies y la NASA.

Por último, el Presidente se reunió con el funcionario estadounidense Jared Kushner, quien presentó un ambicioso plan para la reconstrucción de la Franja de Gaza, con un fuerte enfoque inmobiliario y turístico, durante la ceremonia de firma del denominado Board of Peace.

De acuerdo con Kushner, el plan está condicionado a garantías de seguridad, comenzando por la desmilitarización de Hamas, así como por la creación de un sistema de gobierno transitorio que permita atraer inversiones internacionales y facilitar la reconstrucción.