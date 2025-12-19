El índice de confianza del consumidor cayó 1,1% en diciembre + Seguir en









La Ciudad de Buenos Aires es la región con mayor nivel de apoyo, mientras que el Gran Buenos Aires muestra el escenario opuesto. El dato del último mes del año frena la recuperación vista los últimos dos meses.

El pico del actual gobierno se registró en enero de este año.

El Índice de Confianza al Consumidor (ICC) que mide la Universidad Di Tella bajó 1,07% en diciembre. De este modo, se interrumpe el proceso de recuperación observado en noviembre y octubre. En la comparación interanual, el índice registra una disminución de 1,04% respecto de diciembre de 2024.

El pico del ICC en el actual gobierno se registró en enero de 2025, con un valor de 47,38 puntos. Posteriormente, el índice experimentó una caída pronunciada, seguida de una recuperación parcial. A diciembre de 2025, el ICC se ubica 3,86% por debajo del pico de enero.

A nivel regional, el mayor aumento mensual del índice se registró en CABA, 21,01%. En contraste, el Gran Buenos Aires mostró una caída de 2,49%, seguido por el Interior, con una disminución de 7,82%. CABA es la región con el índice más alto, mientras que el GBA presenta el nivel más bajo entre las tres.

Por ingresos, el ICC no registró variación mensual entre los hogares de ingresos altos, mientras que cayó 4,47% entre los hogares de ingresos bajos.

Mientras que por subíndices, la categoría que más cayó en la medición mensual es Bienes Durables e Inmuebles, con un 3,38%. Después le sigue Situación Macroeconómica, que disminuyó 0,53%. Marcando distancia estuvo Situación Personal subió 0,03%.

Tanto las Condiciones Presentes como las Expectativas Futuras mostraron caídas en diciembre. Las Condiciones Presentes disminuyeron 1,7% respecto a noviembre. Por su parte, las Expectativas Futuras cayeron 0,66% en el mes.