La distribución del ingreso mejoró y tuvo el mejor registro desde 2022 para un tercer trimestre

La brecha calculada entre la mediana del decil 10 y el decil 1 de ingreso per cápita familiar de la población se redujo un punto con respecto al tercer trimestre de 2024, y 2 puntos en relación al último trimestre con aguinaldo, que fue el período de enero a marzo de 2025.

El coeficiente de Gini, que mide el nivel de desigualdad de la sociedad en base al ingreso per cápita de una persona, fue de 0,431 en el tercer trimestre de 2025, marcando así su valor más bajo en ese período desde 2022, cuando el indicador alcanzó el 0,424. Esto muestra una mejora en la distribución del ingreso, incluso mayor a la de 2023, previo al inicio del gobierno de Javier Milei.

La brecha calculada entre la mediana del decil 10 y el decil 1 de ingreso per cápita familiar de la población fue de 13, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Noticia en desarrollo.-

