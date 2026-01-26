Japón tambalea, enciende alertas en el mercado y la Fed tantea una posible intervención sobre el yen

El dólar tocó su punto más bajo en cuatro meses, mientras que la divisa japonesa sigue el camino opuesto y tocó su techo desde noviembre, luego de que la Reserva Federal diera indicios de una intervención coordinada con el gobierno nipón.

La intervención sobre el yen no está exenta de costos, ya que podría afectar a los bonos del Tesoro de EEUU.

El yen alcanzó su punto más alto en dos meses luego de que la Reserva Federal (Fed) de EEUU haya dado señales de que podría participar de una intervención en conjunto con el gobierno japonés sobre la divisa del país asiático por primera vez en 15 años, en un contexto en que el valor del dólar contra las principales monedas a nivel internacional está en su nivel más bajo desde septiembre .

El viernes pasado, la Fed de Nueva York, la sucursal del banco central estadounidense que actúa como su brazo operativo en los mercados financieros, realizó un gesto poco habitual: habría llamado a varios intermediarios financieros para preguntar explícitamente a qué precio estaba la tasa de intercambio entre el dólar y el yen.

En el mercado, ese tipo de accionar por parte del banco central norteamericano —conocida como 'rate check' (chequeo de tasa)— se entiende como una señal de que las autoridades norteamericanas se están planteando intervenir.

Poco antes de conocerse esa novedad, ese mismo viernes también se observaron algunos indicios de que el gobierno de Sanae Takaichi habría intervenido sobre el yen luego de la reunión de política monetaria del Banco de Japón (BoJ), en donde se mantuvieron las tasas sin cambios.

"Según lo que sabemos hasta ahora, las autoridades japonesas podrían haber intervenido el viernes cuando el USD/JPY superó los 159 tras la reunión sobre política monetaria del BoJ", explicaron los analistas del Grupo ING en su informe diario.

La suba del yen y la depreciación del dólar

Como consecuencia, este lunes el yen subió hasta un 1,5% hasta alcanzar los 153,30 por dólar, su nivel más alto desde principios de noviembre, debido a que ambas noticias obligaron a muchos inversores que estaban apostando contra el yen a cerrar sus posiciones bajistas.

Su última cotización este lunes fue de 154,04. En este contexto, la bolsa bursátil también acusó el golpe en el país del sol naciente: el Nikkei 225 cerró con una caída de 1,79%.

sanae takaichi Takaichi convocó a elecciones anticipadas para el próximo 8 de febrero. Gentileza: CNN

En paralelo a esta situación, el Gobierno japonés elevó el tono de sus declaraciones. La primera ministra, Sanae Takaichi, advirtió de que su Ejecutivo tomará “las medidas necesarias” frente a los movimientos especulativos.

A su vez, la ministra de Finanzas, Satsuki Katayama, y el principal funcionario japonés en materia de divisas, Atsushi Mimura, han insistido en que Tokio mantiene una “estrecha coordinación” con Estados Unidos y está dispuesto a “actuar de forma apropiada”.

Se tratan de declaraciones que le suman volatilidad a un escenario ya volátil en Japón, con elecciones programadas para el próximo 8 de febrero y dudas crecientes sobre la sostenibilidad de la deuda pública del gobierno de Takaichi, que aboga como parte de su campaña electoral por nuevos recortes de impuestos.

Por su parte, el índice del dólar estadounidense, que mide la fortaleza de la moneda norteamericana frente a una canasta de seis divisas, baja un 0,3% hasta alcanzar un mínimo de cuatro meses de 97,15.

Los riesgos de una intervención

De todas maneras, la intervención sobre el yen no está exenta de costos. Japón tendría que vender una parte de sus tenencias de bonos del Tesoro estadounidense si quisiera llevar a cabo una intervención continua de compra de yenes, una medida que podría hacer subir los rendimientos de los papeles estadounidenses, algo que a Washington podría no gustarle que ocurriera con unos mercados ya volátiles.

Incluso si EEUU estuviera de acuerdo, Japón, según la normativa, necesitaría obtener el consentimiento de otros países del G7 para intervenir en el mercado. La última vez que los países del G7, entre los que se incluye Japón, tomaron medidas coordinadas sobre el yen fue en 2011, cuando el gran terremoto y tsunami que golpeó al archipiélago provocó una subida repentina de la moneda.

Por si fuera poco, el BoJ también se encuentra en una situación delicada, atrapado entre la necesidad de frenar la fuerte caída del yen y la de evitar provocar un aumento de los rendimientos de los bonos del gobierno japonés con comentarios excesivamente "hawkish", es decir, a favor de tasas de interés más altas.