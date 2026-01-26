La independencia de la Fed se ve amenazada por nuevas señales de Donald Trump

La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos celebrará esta semana una reunión en la que probablemente mantenga las tasas de interés al mismo nivel . Sin embargo, el foco está puesto en las tensiones entre el presidente norteamericano, Donald Trump, y las autoridades del banco central .

Con tres reuniones de política programadas en su etapa de ocho años, el presidente de la Fed, Jerome Powell , enfrenta una investigación penal por parte de la administración Trump, lo que reavivó el fuego del latente conflicto entre ambos; el republicano se encargó de denostar al responsable del organismo por su moderada gestión de las tasas de interés que, en su opinión, debían haberse recortado con más profundidad.

Mientras tanto, una miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed, Lisa Cook, podría convertirse en la primera en ser destituida por un presidente , y ya hubo un intento por despedirla.

Trump tiene en mente posibles candidatos a quedarse con el puesto de Powell. Entre los finalistas figuran el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, el gobernador de la Fed Christopher Waller, el exgobernador Kevin Warsh y el jefe de inversiones en bonos de BlackRock, Rick Rieder . El elegido deberá convencer a los senadores de que no cederá ante la presión del mandatario.

En todas estas aristas dentro del conflicto de partes por la presidencia destaca un punto: la independencia de la Fed está en riesgo .

La reunión de la Fed, con una decisión moderada sobre las tasas

En la reunión de dos días de la Fed, que concluirá el miércoles, se espera que las autoridades monetarias mantengan la tasa referencial en el rango actual entre 3,5% y 3,75%.

Esto se debe a que los datos económicos desde la última reunión de diciembre mostraron pocos cambios en las tendencias del mercado laboral o de la inflación. El crecimiento del empleo fue débil, pero la tasa de desempleo bajó en diciembre al 4,4%, en un contexto de fuerte crecimiento económico y gasto de los consumidores. El índice de precios de los gastos de consumo personal, que la Fed usa para su objetivo de inflación del 2%, fue algo superior al esperado, del 2,8%, en noviembre.

Según comentó a Reuters Michael Pearce, de Oxford Economics, "nuestra línea de base es que la Fed bajará las tasas en junio y septiembre", y dejará de recortar cuando su tipo referencial esté en torno al 3%, lo que sugiere que incluso el sucesor de Powell puede tener dificultades para ofrecer los rápidos y profundos recortes de tasas que exige Trump. Sin embargo, con el panorama actual, "las perspectivas a corto plazo son benignas".

En el Foro Económico Mundial celebrado la semana pasada en Davos, Suiza, Trump reconoció: "Si se queda, se queda". También dijo que está cerca de tomar una decisión sobre su sustituto, aunque indicó que el "problema es que cambian una vez que consiguen el trabajo".