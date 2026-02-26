Paritarias de bancarios: cuánto cobrarán en marzo de 2026 tras el último acuerdo

Los empleados de los bancos recibirán mejoras salariales, según la Asociación Bancaria. Se trata de un incremento que acompaña la inflación.

Los trabajadores bancarios cerraron una nueva actualización salarial en el marco de la negociación paritaria que la Asociación Bancaria sostuvo con las cámaras empresarias del sector. El entendimiento fijó un incremento del 2,9% retroactivo a enero de 2026, lo que elevó el ingreso inicial de la actividad a $2.125.068,44 .

La suba se aplicó sobre los salarios de diciembre de 2025, tomando como referencia la última variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el INDEC . Con este ajuste, el sector volvió a ubicarse entre los mejor remunerados del mercado laboral argentino.

El nuevo piso salarial surgió de la actualización integral de todos los conceptos incluidos en el convenio colectivo, manteniendo el esquema que ata los haberes a la evolución de la inflación.

Desde el gremio precisaron que el incremento impactó sobre “todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales ”, tanto remunerativas como no remunerativas. De esta manera, la actualización alcanzó también adicionales convencionales y no convencionales.

El mecanismo vigente fue acordado en 2025 y estableció una cláusula de actualización automática en función del IPC. Gracias a ese sistema, los ingresos del sector acompañaron mes a mes la evolución de los precios, una herramienta que el sindicato consideró clave para sostener el poder adquisitivo.

bancariosjpg

El entendimiento ratificó que en febrero de 2026 continuará aplicándose el mismo criterio de ajuste por inflación. Además, las partes acordaron retomar la discusión paritaria en la segunda quincena de marzo, cuando volverán a reunirse para evaluar la dinámica salarial de los meses siguientes.

Bono por el Día del Bancario

El acuerdo también actualizó el monto mínimo correspondiente al Día del Bancario, que quedó fijado en $1.894.425,01. Esta suma extraordinaria seguirá ajustándose de acuerdo con las variaciones futuras del IPC, manteniendo la lógica de indexación que caracteriza al convenio del sector.

El beneficio, que se abona cada noviembre, volvió a posicionarse entre los más elevados dentro del ámbito privado.

En paralelo a la negociación salarial, la Asociación Bancaria difundió un comunicado en el que manifestó su rechazo a la media sanción de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei, que obtuvo 42 votos afirmativos y 30 negativos en el Senado.

Según el gremio, el proyecto no representó una modernización del marco normativo sino un retroceso en materia de derechos laborales. La conducción sindical sostuvo que la defensa del salario y de las condiciones de trabajo continuará siendo prioridad en el nuevo escenario legislativo.

El esquema que funcionó como referencia

El incremento bancario se inscribió dentro de una ronda más amplia de acuerdos paritarios que distintos sindicatos negociaron durante el verano, varios de ellos con ajustes por encima del promedio general.

Desde la entidad que conducen Sergio Palazzo y Carlos Cisneros destacaron que la homologación del entendimiento confirmó el compromiso de las partes para preservar el ingreso real de los trabajadores en un contexto de inflación elevada y presión sobre los salarios.

Con este nuevo ajuste, ningún empleado bancario inicial percibirá menos de $2.125.068,44 brutos en enero de 2026. La actualización consolidó al sector financiero como uno de los mejor pagos del país y mantuvo vigente un esquema salarial atado a la evolución de los precios, que seguirá funcionando al menos hasta la próxima revisión paritaria de marzo.