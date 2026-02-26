Santa Fe lanzó un instrumento para financiar pymes a través del mercado de capitales e intervención estatal + Seguir en









En una acción conjunta con el Mercado Argentino de Valores, se presentó en la provincia una herramienta para que las empresas en un "contexto nacional complejo".

La herramienta financiera tendrá una inversión inicial de $1.000 millones.

Bajo una inversión inicial de $1.000 millones, Santa Fe lanzó este jueves en conjunto con el Mercado Argentino de Valores una herramienta para el financiamiento de pymes, que tiene como objetivo reducir el costo del crédito para micro, pequeñas y medianas empresas a través del mercado de capitales.

El Convenio de Bonificación de Tasas para MiPyMEs, una iniciativa del ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, se firmó este jueves con el Mercado Argentino de Valores y los bancos Municipal de Rosario y de Santa Fe. “Este convenio responde a una decisión política del gobernador Maximiliano Pullaro: el Estado se involucra, aporta recursos y actúa como facilitador para que las pymes accedan a financiamiento en mejores condiciones y en un mercado bursátil más ágil”, explicó el ministro santafesino.

Asimismo, Puccini calificó la iniciativa como un hecho inédito para la provincia: “Surgió a partir de una reunión en una exposición y hoy la ponemos a disposición del mundo productivo. Con este acuerdo logramos una reducción de hasta diez puntos en la tasa para las pymes. Estamos aportando los primeros $1.000 millones, con créditos de hasta $180 millones por empresa”.

A los elogios se sumó el ministro de Economía, Pablo Olivares, quien destacó este mecanismo, al igual que otros instrumentos impulsados por la Provincia, como el Fogafe, para la mejora las condiciones de financiamiento para las pymes santafesinas.

Pyme 2.jpg La iniciativa se firmó entre el Mercado Argentino de Valores y los bancos Municipal de Rosario y de Santa Fe. Cómo funciona la herramienta de financiamiento para pymes La inversión inicial será de $1.000 millones, y también contará con la participación directa del Estado. La herramienta articula al sector público, la banca y el mercado bursátil para ampliar el acceso al financiamiento y fortalecer el entramado productivo en todo el territorio provincial.

"El acuerdo facilita el uso de instrumentos del mercado de capitales -cheques de pago diferido, pagarés físicos o electrónicos y facturas de crédito electrónicas- con plazos de hasta 180 días. Las operaciones serán canalizadas por los bancos en su carácter de agentes de liquidación y compensación a través del Mercado Argentino de Valores", detalló el comunicado. Asimismo, la provincia podrá bonificar hasta diez puntos porcentuales anuales de la tasa, garantizando que la tasa final no sea inferior al piso del 15 %. Por su parte, el director de Administración y Finanzas del Ministerio de Desarrollo Productivo, Juan Pablo Batistelli, puso en cifras el alcance del instrumento: "Con documentos promedio de 30 días y $15 millones, podrían financiarse unos 8.100 documentos por un total de $122.000 millones; a 60 días, 4.050 documentos por $60.800 millones; y a 90 días, 2.700 documentos por $40.600 millones. Según el plazo elegido, las empresas podrán acceder a volúmenes significativos de crédito en condiciones más accesibles".