La inflación interanual en el conjunto de los países de la OCDE se aceleró al 4,3% en agosto, frente al 4,1% registrado en julio, impulsada por un marcado repunte en los precios de la energía. En contraste, los precios de los alimentos mantuvieron su trayectoria a la baja, según informó este martes el organismo multilateral.
La inflación de la OCDE aumentó al 4,3 % en agosto impulsada por el repunte de la energía
La contracara de los precios de la energía fueron los precios de los alimentos, que mantuvieron su trayectoria a la baja. La inflación general del G7 se mantuvo estable, mientras que en el G20 aumentó al 4,1%.
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La inflación general se aceleró en 23 de los 38 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En España, por ejemplo, la tasa escaló del 3,6% en julio al 4,3% en agosto, coincidiendo con el promedio general del bloque. En tanto, el indicador se mantuvo estable o casi sin cambios en doce naciones, como en Estados Unidos, donde permaneció en el 3,4%, y solo descendió en tres países: Estonia, Eslovaquia y Turquía.
Pese a ceder tres décimas respecto a julio, Turquía continuó al frente de las subas de precios en la OCDE con una tasa interanual del 31,5% en agosto. En un rango intermedio, pero aún superando el límite del 5%, se posicionaron Colombia (6,2%), Lituania (6,1%) e Islandia (5,6%).
El detalle
La inflación energética en la OCDE se disparó al 13,6% interanual en agosto —frente al 11,6% registrado en julio—, impulsada por aumentos en 28 de los 37 países. Sobresalen los casos de Australia, Bélgica, Dinamarca, Italia, España y Turquía, dónde el incremento fue superior a cinco puntos porcentuales.
Por otro lado, la inflación de los alimentos cayó al 2,8 %, desde el 3,2 % de julio, su nivel más bajo desde julio de 2021.
En cuanto a la inflación subyacente, la cuál excluye alimentos y energía, se mantuvo estable en el 3,6 % por tercer mes consecutivo.
El grupo del G7 y el G20
A diferencia del repunte general del bloque, el índice de precios al consumidor en las siete principales economías del mundo (Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania, Francia, Italia y Japón) mostró escasa variación en agosto: la tasa interanual se situó en el 3,1%, frente al 3,0% anotado en julio.
El aumento de la inflación energética en este grupo, que alcanzó el 14%, fue compensado en parte por la moderación de los precios de los alimentos, cuya inflación bajó al 1,9%, su nivel más bajo desde octubre de 2024. La energía fue el principal factor del aumento de la inflación en Italia, Francia y Reino Unido.
Por su parte, en el G20, la inflación interanual aumentó al 4,1 % en agosto, frente al 3,9 % de julio. La inflación trepó en India hasta el 5%, y en China e Indonesia hasta el 0,8 % y el 3,2 %, respectivamente. Por el contrario, retrocedió en Argentina y Brasil y se mantuvo prácticamente estable en Arabia Saudita y Sudáfrica.