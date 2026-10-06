Inflación de septiembre 2026: las consultoras anticipan una nueva aceleración y alimentos vuelve a presionar

Las estimaciones privadas se ubican por encima del 1,7% registrado en agosto. Alimentos y bebidas aparece como uno de los principales factores detrás del repunte, mientras el mercado espera el dato oficial del INDEC.

Qué establecen las principales consultoras de la city.

La inflación de septiembre de 2026 en Argentina habría vuelto a acelerarse y se ubicaría entre 1,8% y 2,1% mensual , según las principales estimaciones privadas conocidas antes de la publicación oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), prevista para el martes 13 de octubre. El dato implicaría un aumento frente al 1,7% de agosto, que había sido el registro mensual más bajo en 14 meses.

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Las consultoras coinciden en señalar a alimentos y bebidas como uno de los principales factores de presión durante septiembre. También se observaron aumentos en algunos productos estacionales, indumentaria y combustibles. Este martes, se espera las previsiones del mercado que dará a conocer el Banco Central.

Las estimaciones privadas muestran un rango relativamente acotado, aunque todas las mediciones relevadas anticipan un IPC superior al registrado en agosto.

*La medición de Ferreres corresponde al Gran Buenos Aires y no es directamente equivalente al IPC nacional que publica el INDEC.

Orlando J. Ferreres & Asociados: su IPC-OJF registró una inflación del 2,1% en el Gran Buenos Aires , con una variación interanual del 30,8%. Alimentos y bebidas aumentaron 2,3% y explicaron 0,8 punto porcentual del resultado general. Esta medición corresponde al Gran Buenos Aires y no debe confundirse con el IPC nacional del INDEC.

Fundación Libertad y Progreso: calculó un IPC del 2% , con alimentos y bebidas no alcohólicas avanzando 3,2% durante el mes.

Equilibra: estimó que la inflación de septiembre se ubicó en 2% .

Eco Go: proyectó una inflación del 2% , unos 0,3 puntos porcentuales por encima de agosto. La consultora señaló que los componentes estacionales estuvieron entre los factores que impulsaron el índice.

Analytica: calculó un avance del 2% . En la última semana de septiembre registró una variación del 0,8% en alimentos y bebidas, mientras que en cuatro semanas el rubro acumuló un 2,8%.

Invecq: ubicó la inflación de septiembre en 1,9% .

C&T Asesores Económicos: proyectó un IPC del 1,9% . Según su relevamiento, alimentos y bebidas estuvieron entre los principales impulsores, con una suba del 11% en verduras y del 2,1% en carnes.

De confirmarse estas proyecciones, septiembre marcaría un freno en la desaceleración observada en agosto. La evolución mensual había mostrado una tendencia descendente desde abril, con una interrupción en julio, cuando el índice avanzó 2,1%.

Alimentos, uno de los principales impulsores de la inflación

Los relevamientos privados detectaron una mayor presión en los precios de los alimentos durante septiembre. La Fundación Libertad y Progreso estimó una inflación general del 2% y calculó que alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 3,2% durante el mes.

Eco Go también proyectó un IPC del 2%, unos 0,3 puntos porcentuales por encima de agosto, y señaló la incidencia de los componentes estacionales.

C&T Asesores Económicos, por su parte, calculó una inflación del 1,9%. Dentro de alimentos y bebidas, las verduras mostraron un incremento del 11%, mientras que las carnes avanzaron 2,1%.

Analytica detectó una variación de 0,8% en alimentos y bebidas durante la última semana de septiembre y una suba del 2,8% en la medición de cuatro semanas.

Los relevamientos privados detectaron una mayor presión en los precios de los alimentos durante septiembre

Cuándo se conoce la inflación de septiembre del INDEC

El dato definitivo de la inflación de septiembre de 2026 se conocerá el martes 13 de octubre, cuando el INDEC publique el Índice de Precios al Consumidor.

Antes se conocerán otros indicadores que servirán como referencia. Este martes está prevista la publicación del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), mientras que el jueves se difundirá el índice de inflación de la Ciudad de Buenos Aires.