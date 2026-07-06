La inflación mayorista en la zona euro fue del 0,2% en mayo y crecieron las ventas minoristas + Agregar ámbito en









El índice de precios de la producción subió 0,2% mensual en mayo, menos de lo esperado, mientras que en términos interanuales avanzó 5,9%, impulsado por la energía. Las ventas minoristas crecieron 0,2% mensual y 1,6% anual.

El índice de precios de la producción (IPP) repuntó un 0,2% en mayo, por debajo de lo esperado, pero moderó su avance respecto a abril. RTVE

El índice de precios de la producción (IPP) de la zona euro repuntó un 0,2% en mayo con relación a abril, algo menos que el 0,3% esperado por el consenso de analistas.

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De esta manera, moderó su avance tras el incremento del 0,7% registrado en abril. Por componentes, el alza mensual estuvo impulsada por el incremento de los precios de los bienes intermedios (+1,4%), de los precios de los bienes de capital (+0,2%) y de los precios de los bienes de consumo duradero (+0,3%), mientras que los precios de la energía retrocedieron un 1,0% y los de los bienes de consumo no duradero disminuyeron un 0,1%.

En términos interanuales, según FactSet, el IPP de la zona euro subió el 5,9% (5,0% en abril), algo por encima del 5,7% esperado por los analistas. Por categorías, el mayor incremento correspondió a los precios de la energía (+14,0%), seguido del de los precios de los bienes intermedios (+5,5%), de los precios de los bienes de consumo duradero (+2,8%) y de los precios de los bienes de capital (+2,2%)

Los mayores y menores incrementos de inflación mayorista Entre los países de la zona euro, los mayores incrementos mensuales del IPP se registraron en Chipre (+3,6%), Irlanda (+2,8%) y Países Bajos (+1,9%), mientras que los mayores descensos se observaron en Croacia (-2,1%) e Italia (-0,5%).

Las mayores subidas interanuales del IPP entre los países que conforman la zona euro se observaron en Bulgaria (+19,3%), y en Lituania (+12,3%), mientras que el único descenso se observó en Luxemburgo (-3,2%).

Las ventas minoristas Las ventas minoristas en los 19 países de la zona euro subieron un 0,2% en el mes de mayo. El dato de abril se revisó al alza desde un -0,4% a un -0,3%. En comparación con el mismo mes del año anterior, las ventas minoristas aumentaron un 1,6%, después de que en abril el dato fuera revisado a la baja desde un 1,0% a un 0,9%, según Eurostat. Cabe precisar que los economistas consultados por Reuters habían previsto un incremento mensual del 0,3% y un incremento anual del 1,6%.

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