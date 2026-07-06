China desarrolla un "oro negro" para reemplazar al petróleo por combustibles limpios

El desarrollo permite obtener bioaceite y biochar mediante pirólisis rápida de biomasa. La tecnología apunta a producir combustibles limpios, capturar carbono y generar nuevas cadenas industriales a partir de residuos.

China avanza con un material carbonoso obtenido de residuos agrícolas y forestales que permite producir bioaceite, generar biochar y capturar carbono.

China avanza con el desarrollo de un material carbonoso de nueva generación que podría competir con algunos usos del petróleo en la producción de combustibles limpios y, al mismo tiempo, capturar carbono. El avance se basa en la conversión de residuos agrícolas y forestales en dos productos principales: un bioaceite que puede ser refinado y un sólido ultraporoso conocido como biochar.

El proceso utiliza biomasa proveniente de desechos como cascarilla de arroz, restos de poda, bagazo y residuos forestales . A través de pirólisis rápida , esos materiales son calentados sin oxígeno para separar distintas fracciones. El resultado es un líquido denso, con compuestos aromáticos y oxigenados, y un carbono sólido de alta estabilidad.

Según la información difundida, laboratorios y plantas piloto en China ya muestran rendimientos competitivos frente al crudo en aplicaciones específicas. El interés se concentra en su potencial para sustituir parcialmente combustibles fósiles, reducir emisiones y aprovechar cadenas de residuos que hoy tienen bajo valor económico.

El bioaceite obtenido a partir de biomasa puede ser procesado con catalizadores diseñados en centros chinos para reducir su contenido de oxígeno y adaptarlo al uso en refinerías. De esa manera, podría incorporarse en mezclas de combustibles, diésel renovable, naftas para petroquímica y combustibles marítimos.

La principal diferencia frente al petróleo crudo está en su madurez tecnológica y su densidad energética. Mientras el crudo tiene una densidad aproximada de 42 megajoules por kilo, el bioaceite se ubica en torno a 16 a 20 megajoules por kilo. Aun así, el desarrollo apunta a aplicaciones selectivas donde pueda reemplazar una parte creciente de insumos fósiles.

El costo estimado del petróleo crudo se ubica entre u$s50 y u$s80 por barril, mientras que el bioaceite de biomasa aparece en un rango de u$s40 a u$s90 por barril equivalente, de acuerdo con los valores orientativos citados. Esos números dependen de la disponibilidad de biomasa, la escala de producción y las políticas climáticas aplicadas en cada mercado.

Biochar: captura de carbono y nuevos usos industriales

El segundo producto del proceso es el biochar, un carbono ultraporoso que puede utilizarse en suelos, filtros, almacenamiento y baterías. Su principal atributo es la estabilidad: si se aplica al suelo, puede fijar carbono durante siglos.

Ese punto es clave para el balance climático de la tecnología. Mientras el petróleo crudo genera emisiones netas altas, el bioaceite puede tener emisiones bajas o neutras si se combina con captura, y el biochar puede generar emisiones negativas si el carbono queda almacenado en el suelo.

El costo estimado del biochar se ubica entre u$s200 y u$s500 por tonelada. Además de su uso agrícola y ambiental, el material de alta pureza comenzó a ganar espacio en aplicaciones como supercondensadores y filtros de agua, lo que abre una vía adicional de ingresos para las plantas que produzcan estos materiales.

Residuos agrícolas, energía y nuevas cadenas productivas

Una de las claves del desarrollo es el uso de residuos dispersos. La conversión de biomasa en energía permite evitar quemas a cielo abierto y reducir emisiones locales, además de dar valor económico a desechos agrícolas y forestales.

El modelo también podría generar nuevas cadenas de ingresos rurales mediante la compra de residuos. Para China, representa una vía para mejorar su resiliencia energética y desarrollar un nuevo eje exportador de equipos de pirólisis y catalizadores. Para otros países, la tecnología puede ofrecer una alternativa de industrialización rural, siempre que se establezcan estándares claros de sostenibilidad.

La compatibilidad parcial con infraestructura de refino existente aparece como otro punto relevante. Según la información disponible, las refinerías podrían adaptarse a mezclas moderadas de bioaceite, lo que permitiría reducir necesidades de inversión inicial y acelerar la implementación.

Los desafíos para escalar el “oro negro” alternativo

El desarrollo todavía enfrenta obstáculos técnicos y económicos. El bioaceite es ácido, contiene agua y presenta desafíos de estabilidad, por lo que requiere acondicionamiento térmico y procesos catalíticos para alcanzar especificaciones comerciales.

También necesita hidrógeno de bajo carbono para mejorar su perfil climático. Si ese insumo proviene de fuentes con altas emisiones, parte de la ventaja ambiental podría reducirse.

Otro punto crítico es la trazabilidad de la biomasa. La tecnología depende de que los residuos utilizados no provengan de la sustitución de bosques o cultivos alimentarios. Por eso, los estándares de sostenibilidad serán centrales para evitar impactos ambientales no deseados.

La logística también aparece como una limitación. Los residuos agrícolas y forestales suelen estar dispersos, y el costo de recolección, transporte y acopio puede afectar la rentabilidad de los proyectos.

Qué se espera para los próximos dos años

En los próximos 24 meses, uno de los focos estará puesto en las subastas de créditos de carbono vinculados al biochar certificado y en el coprocesamiento de bioaceite en refinerías estatales.

Las líneas de innovación que podrían acelerar la adopción incluyen el uso flexible de bioaceite en unidades de hidrotratamiento, catalizadores más selectivos para eliminar oxígeno con menor demanda de hidrógeno y hornos eléctricos o de plasma alimentados con energía renovable.

Si esas mejoras avanzan, el material podría ganar competitividad en sectores donde la sustitución del petróleo es más difícil. El resultado no sería un reemplazo total del crudo, sino una participación creciente en usos específicos, con producción de energía útil y captura de carbono dentro del mismo sistema.