El dato de octubre llegó al 2,2%, con una aceleración por segundo mes consecutivo. Sin embargo, detrás de esa cifra aparecen algunas señales positivas: la medición núcleo continúa desacelerándose y los indicadores de tendencia muestran avances.

Inflación en Argentina: no todo es lo que parece.

Esta semana conocimos el dato de inflación de octubre y, a primera vista, no fue una buena noticia. Fue de 2,2%, por encima del 1,9% de septiembre y marcando una aceleración por segundo mes consecutivo.

Durante octubre hubo aumentos importantes en algunos componentes particulares del índice. Los precios estacionales subieron 5,5% , mientras que los regulados avanzaron 2,9% .

En el primer grupo encontramos productos cuyos precios pueden variar considerablemente según la época del año, como frutas y verduras. En el segundo, tarifas y otros precios que están sujetos a regulaciones o decisiones administrativas.

Por ejemplo, los cambios en el esquema de subsidios y en el régimen de Zona Fría impactaron en las tarifas de gas. A esto se sumaron aumentos en combustibles, en un contexto de fuerte volatilidad internacional del petróleo.

Es decir, una parte importante de la aceleración respondió a factores específicos que no necesariamente representan una mayor presión inflacionaria generalizada.

Esto no significa que esos aumentos no importan, claro. Se pagan igual y afectan el bolsillo. Pero desde el punto de vista económico, es importante distinguir un ajuste puntual de precios de una aceleración sostenida de la inflación. Mientras el índice general se aceleró, la inflación núcleo bajó del 1,7% al 1,5% mensual, alcanzando su menor registro en 15 meses.

¿Y por qué importa tanto?

Porque la inflación núcleo excluye los componentes estacionales y regulados, permitiendo tener una aproximación más clara de cómo se están comportando los precios del resto de la economía. No es una medida perfecta, pero resulta especialmente útil cuando queremos identificar tendencias.

Y en este caso, el mensaje es positivo: mientras algunos aumentos puntuales empujaron el índice general hacia arriba, la núcleo va mejorando. De hecho, una inflación núcleo del 1,5% mensual equivale aproximadamente al 19,6% anualizado si ese ritmo se mantuviera durante doce meses. Todavía es un nivel alto para una economía normal, pero claramente está mejorando.

Otro ejercicio interesante es dejar de mirar exclusivamente el dato mensual y analizar el promedio móvil de tres meses.

¿Para qué sirve? Básicamente, para reducir el ruido de las variaciones puntuales y entender mejor hacia dónde se está moviendo la inflación. O sea, es ver la tendencia de una manera más clara.

Si tomamos el promedio móvil de tres meses anualizado, la inflación general se ubica en torno al 25,8%, mientras que la núcleo cae al 21,9%, alcanzando su nivel más bajo desde enero de 2018.

Gráfico inflación Argentina promedio 3 meses.

Esto no garantiza que la inflación vaya a seguir bajando todos los meses. Hay riesgos que siguen presentes, desde nuevos ajustes tarifarios hasta movimientos del tipo de cambio o shocks internacionales.

Pero sí permite sostener que el proceso de desinflación sigue mostrando avances, incluso cuando el dato mensual general no acompaña.

Y esto es importante porque, a medida que baja la inflación, también se generan condiciones más favorables para que eventualmente puedan reducirse las tasas de interés, mejorar el crédito y recuperarse la actividad.

Naturalmente, ese proceso no es automático y dependerá de varios factores, y más teniendo en cuenta que el año que viene hay elecciones. ¿Y qué oportunidades aparecen para los inversores? Más allá de la discusión económica, hay algo interesante en el mercado de renta fija en pesos. Actualmente, el tramo medio de la curva de bonos ajustados por CER ofrece rendimientos reales del orden del 10% anual, e incluso superiores en algunos vencimientos.

Gráfico curva CER.

Para quienes no están familiarizados, los bonos CER son instrumentos cuyo capital se ajusta por inflación. Por lo tanto, permiten proteger el poder adquisitivo de los pesos y, dependiendo del precio al que se compren, obtener un rendimiento adicional. Es decir, no solamente se preserva el poder adquisitivo, sino que también se ganan algunos puntos extra.

Por supuesto, no es un rendimiento libre de riesgo. Estos bonos pueden sufrir caídas de precio antes del vencimiento, especialmente si suben las tasas o aumenta la percepción de riesgo sobre la deuda argentina. Y también pueden sufrir medidas en dólares, si sube el tipo de cambio.

Concluyendo, claramente la inflación de octubre dejó un dato general que no fue bueno (2,2%), pero también algunas señales que vale la pena destacar. La inflación núcleo continúa desacelerándose, los indicadores de tendencia muestran avances y el proceso de estabilización parece seguir encaminado, aunque todavía falta bastante.

Después de tantos años de inflación elevada, sería poco realista esperar una caída perfectamente lineal, sin sobresaltos ni meses de aceleración. De hecho, los países que han bajado fuerte la inflación tardaron muchísimos años. Y por ahora, cuando miramos el conjunto de los indicadores, hay elementos para seguir siendo optimistas.

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