19 de febrero 2026 - 17:30

La comedia romántica de Netflix con Reese Witherspoon que lidera el ranking de películas más vistas

Esta particular historia de amor contada desde una perspectiva diferente está entre lo más visto en la plataforma.

Reese Witherspoon protagoniza un clásico romántico que ya está en Netflix.

Imagen: Evan Agostini/Invision/AP

Netflix sigue apostando por la nostalgia y el romance al incorporar a su catálogo grandes éxitos de décadas pasadas. En los últimos días, la plataforma sumó una película que rápidamente escaló posiciones, logrando quedar entre los contenidos más consumidos por los suscriptores.

Se trata de "No me olvides" (Sweet Home Alabama), una emblemática comedia romántica estrenada originalmente en el año 2002. La película ha tenido un sorpresivo e impresionante resurgimiento, convirtiéndose en tendencia global dentro del gigante del streaming.

No me olvides
Una de las películas románticas que ya es un clásico y tenés que ver sí o sí, en Netflix.

De qué trata No me olvides, la nueva película del catálogo de Netflix

La historia sigue a Melanie Carmichael, una exitosa y sofisticada diseñadora de moda en Nueva York que parece tenerlo todo, incluyendo un compromiso con el soltero más codiciado de la ciudad. Sin embargo, antes de casarse, debe regresar a su pequeño pueblo natal en Alabama para resolver un asunto pendiente: obtener el divorcio de su esposo de la adolescencia, Jake, quien se niega a firmar los papeles.

Durante su estancia en el sur, Melanie se reencuentra con sus raíces, sus padres y la vida sencilla que intentó dejar atrás. Lo que comienza como un viaje rápido para cerrar un capítulo de su pasado se transforma en un conflicto emocional donde deberá decidir entre la vida glamorosa que construyó en la gran ciudad o el amor verdadero y la identidad que dejó en su hogar.

Netflix: tráiler de No me olvides

Netflix: elenco de No me olvides

  • Reese Witherspoon (Melanie Carmichael)
  • Josh Lucas (Jake Perry)
  • Patrick Dempsey (Andrew Hennings)
  • Candice Bergen (Alcaldesa Kate Hennings)
  • Fred Ward (Earl Smooter)

