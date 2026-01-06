La OCDE blindó a las multinacionales de EEUU del impuesto mínimo global + Seguir en









El pacto introduce un régimen paralelo para empresas estadounidenses, entrará en vigor en 2026 y busca preservar la base fiscal global sin desarmar la reforma tributaria internacional.

Para la OCDE esta decisión "armoniza" los incentivos fiscales.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) anunció que los 147 países y jurisdicciones que integran el Marco Inclusivo OCDE/G20 sobre Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios (BEPS) alcanzaron un acuerdo clave para aplicar de manera coordinada un impuesto mínimo global a las multinacionales. El pacto incorpora una solución alternativa dirigida especialmente a los grupos estadounidenses, que entrará en vigor en 2026 y estará disponible en todas las jurisdicciones a partir de 2027. Esta medida incluye un régimen especial que se adapta a las exigencias de Estados Unidos (EEUU).

El mecanismo se basa en una serie de "puertos seguros a disposición de los grupos multinacionales que tengan una entidad matriz última ubicada en una jurisdicción elegible que cumpla con los requisitos mínimos de tributación". La OCDE ha publicado una lista de territorios que cumplen estas condiciones, en la que por ahora solo figura EEUU.

Donald Trump La medida estará vigente en 2026 El acuerdo anunciado también incluye medidas de simplificación que pretenden reducir "las cargas de cumplimiento para las empresas multinacionales y las autoridades fiscales en el cálculo y la presentación de informes conforme a las normas globales de impuesto mínimo". De esta manera, "armoniza aún más el tratamiento de los incentivos fiscales a nivel mundial mediante la introducción de una nueva salvaguardia específica para incentivos fiscales basados en el contenido".

El paquete también incluye "un proceso de evaluación basado en la evidencia para garantizar la igualdad de condiciones para todos los miembros del marco inclusivo".

Otro de los cambios que propone la OCDE Otra de sus misiones es "reforzar el objetivo de que los regímenes nacionales calificados de impuestos mínimos complementarios sigan siendo un mecanismo fundamental en el marco global de impuestos mínimos para garantizar la protección de las bases imponibles locales, en particular en los países en desarrollo".

"Este acuerdo del marco inclusivo, que incluye a 147 países y jurisdicciones, constituye una decisión histórica en la cooperación fiscal internacional", ha destacado el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann. Además, agregó que "los miembros del marco inclusivo merecen ser elogiados por su labor en la finalización de este paquete, que mejora la seguridad fiscal, reduce la complejidad y protege las bases imponibles". "Espero con interés que el marco inclusivo impulse la implementación de este paquete, así como futuras propuestas para simplificar aún más las normas impositivas mínimas globales y las cargas de cumplimiento", concluyó.