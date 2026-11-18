Daniel Dimare aseguró que la multinacional danesa no será la encargada de operar el nuevo local en Unicenter. Sostuvo que la apertura estará a cargo de una pyme argentina que ya comercializaba la marca en el shopping.

El dueño de Rasti relativizó el anuncio de Javier Milei sobre la llegada de LEGO a la Argentina.

El anuncio del desembarco de LEGO en la Argentina , celebrado por el presidente Javier Milei , generó una aclaración por parte de Daniel Dimare, dueño y director de Marketing de Rasti , la empresa nacional de juguetes que compite con la firma danesa. El empresario relativizó el alcance de la noticia y aseguró que la multinacional no será la encargada de operar el nuevo establecimiento.

Según explicó Dimare en declaraciones radiales, la compañía extranjera no regresó al país de manera directa , tal como podía interpretarse a partir del mensaje presidencial. "La empresa que dice el Presidente que vino en realidad no vino. No volvió a Argentina. La que pone ese local, la juguetería, es una pyme argentina que ya tenía una góndola en ese shopping y vendía, predominantemente, esa marca", sostuvo.

El empresario puso el foco en la diferencia entre la llegada directa de una compañía extranjera y la iniciativa comercial de un distribuidor local. De acuerdo con su explicación, el nuevo espacio será impulsado por una empresa argentina que ya contaba con presencia en Unicenter, a través de un stand dedicado a la comercialización de los productos de LEGO.

Dimare también reconoció el esfuerzo que implica ampliar la presencia comercial dentro de la industria juguetera local . "Sabemos el esfuerzo que representa poner un nuevo local en el sector juguetero y lo felicitamos, lo reconocemos, pero esa empresa multinacional no es la que abre esta juguetería", remarcó.

Daniel Dimare aseguró que la multinacional danesa no será la encargada de operar el nuevo local en Unicenter.

A su vez, el titular de Rasti consideró que el cambio de formato, de una góndola o stand a un establecimiento propio, no modificará sustancialmente la dinámica del mercado. Desde su perspectiva, los precios de los juguetes importados continuarán siendo elevados para una parte importante de los consumidores .

En relación con la industria nacional, Dimare señaló que la competencia con los productos importados obliga a sostener las inversiones y desarrollar propuestas propias. En ese sentido, destacó que Rasti continúa fabricando en el país y apuesta por lanzamientos vinculados con la identidad local, como la licencia para producir bloques de construcción de La Bombonera.

Por último, el empresario advirtió sobre el impacto del contrabando en el comercio formal, especialmente en las provincias. Sostuvo que la falta de controles más estrictos perjudica a los fabricantes y comerciantes que operan dentro de la legalidad y facilita el ingreso de mercadería irregular.

El video con el que Milei había anunciado la llegada de LEGO a la Argentina

Días atrás, Milei había comunicado la apertura a través de un video publicado en sus redes sociales, en el que celebró la llegada de la compañía danesa y la vinculó con las políticas de apertura económica de su gestión.

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La publicación muestra una animación de un muñeco que representa al mandatario y que cambia un cartel de "cerrado" a "abierto" en la entrada de un local de LEGO. El video termina con la frase: "LEGO abre su primera tienda en la Argentina gracias a la apertura económica de Javier Milei". El establecimiento estará ubicado en el tercer piso de Unicenter, en Martínez

Hasta ahora, los productos de la marca se comercializaban en el país a través de revendedores, importadores y cadenas de jugueterías. En Unicenter, por ejemplo, ya funcionaba un stand del importador y revendedor autorizado Brickstore.